LVBP: Leones del Caracas vivieron un "déjà vu" en esta temporada 2025-2026

Una de las cosas que no cambió entre las temporadas 2024-2025 y 2025-2026 de la LVBP fueron los Leones del Caracas, quienes lamentablemente para sus aficionados no pudieron avanzar al Round Robin. La diferencia en esta ocasión fue que el equipo finalizó en el último lugar de la clasificación, convirtiéndose así en el primer eliminado de la zafra.

Unos Leones que no dieron la talla, otra vez

La dirigencia melenuda ratificó al manager José Alguacil para esta 2025-2026, con el detalle que cambiaron a varios miembros del staff técnico y en la gerencia. Sin embargo, dichos movimientos no lograron sanar las fallas que presentó el equipo en la 2024-2025, lo que dejó como resultado otro año sin avanzar a la postemporada.

Y es que para una franquicia como los Leones del Caracas, quedar eliminado en la ronda regular, y tras un pésimo desempeño colectivo, es motivo suficiente para encender las alarmas y comenzar a ajustar piezas de cara a la venidera campaña. Solo basta comparar las estadísticas de esta temporada con la anterior para fijarnos que nada, hasta ahora, cambió en los capitalinos.

Números colectivos de Leones del Caracas en la temporada 2025-2026

24 victorias

32 derrotas

561 hits conectados

118 dobles

55 jonrones

291 carreras impulsadas

.293 AVG

5.97 EFE

356 carreras permitidas

64 jonrones en contra

200 bases por bolas

370 ponches

Números colectivos de Leones del Caracas en la temporada 2024-2025

27 victorias

30 derrotas

557 hits conectados

122 dobles

73 jonrones

324 carreras impulsadas

.287 AVG

6.04 EFE

359 carreras permitidas

60 jonrones en contra

223 bases por bolas

368 ponches

Asimismo, cabe agregar que otro detalle que le pasó factura a los Leones del Caracas en ambas zafras fue su balance negativo jugando en la carretera. Por un lado, en la 2025-2026 ganó 10 juegos y perdió 18; mientras que por el otro, en la 2024-2025, sumó 12 triunfos y 16 reveses.

Respecto al rendimiento como local fue prácticamente el mismo, con récord de 14 - 14. El único detalle es que, como muchos recordarán, en la zafra anterior debió jugar un choque de desempate contra Tiburones de La Guaira para poder avanzar al Comodín, lo que al final les dejó balance de 15 - 14.