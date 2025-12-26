LVBP: Leones encaminado a ser el peor equipo en este apartado por segundo año consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) deja un dato preocupante para los Leones del Caracas: por segundo año consecutivo, el equipo capitalino terminará con la peor efectividad colectiva. Actualmente, el promedio de carreras limpias permitidas por su cuerpo de lanzadores es de 5.80, apenas una ligera mejoría respecto al 6.04 registrado en la campaña anterior, cuando también fueron los sotaneros en este apartado.

Una ofensiva que no basta

Aunque la ofensiva caraquista se ha mantenido entre las tres mejores del torneo, los números del pitcheo han neutralizado cualquier intento de consolidar victorias. El promedio de carreras permitidas por juego supera las cinco, lo que obliga a la ofensiva a producir constantemente por encima de lo habitual para mantenerse en competencia.

En los Leones, el único abridor con una efectividad por debajo de 4.00 es el zurdo José Torres, quien exhibe un promedio de carreras limpias permitidades de 3.62 en 49.2 entradas de labor. Del resto, los inicialistas del Caracas han sido duramente golpeados por los rivales, sobre todo Erick Leal, quien tiene una alarmante efectividad de 8.02 en nueve aperturas.