LVBP: Navegantes del Magallanes tendría un nuevo importado en su roster

Los Navegantes del Magallanes están a pocas horas de reiniciar las acciones en lo que será el último fin de semana de la ronda regular. Sin embargo, según el periodista Juanfrank Kranwinkel, la organización estaría incorporando al dominicano Oliver Ortega a su roster activo.

El conjunto de la nave turca ha tenido diversos problemas desde el montículo en estas últimas semanas y no debe sorprender este movimiento, tomando en consideración que están peleando por entrar a la postemporada.

La llegada de Ortega responde a la necesidad del Magallanes de fortalecer su cuerpo de lanzadores con brazos de experiencia. Con recorrido en Grandes Ligas desde el 2021 al 2023, el dominicano ofrece un perfil que combina velocidad, control y conocimiento de situaciones de alta exigencia en cualquier inning en que lo necesiten.

Oliver Ortega cuenta con tres zafras de experiencia en la Gran Carpa y, durante este lapso de tiempo, vistió los uniformes de los Ángeles Angels y los Twins de Minnesota, respectivamente. Además, tuvo la oportunidad de medirse ante bateadores de élite, una vivencia que suele marcar diferencia cuando se traslada al béisbol invernal, donde la intensidad y la presión son constantes desde el primer lanzamiento.

En el año 2025, Ortega formó parte de la organización de los Mets de Nueva York, actuando en el sistema de ligas menores. Allí dejó números que reflejan un rendimiento consistente y efectivo desde el montículo. En 14.2 innings lanzados, registró una efectividad de 3.07, acompañada de un WHIP de 0.89.

Finalmente, los Navegantes del Magallanes esperan que Oliver Ortega pueda adaptarse rápidamente y dar los mejores resultados posibles en esta recta final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.