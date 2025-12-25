LVBP: ¿Qué áreas reforzarán Bravos de Margarita y Cardenales de Lara para el round robin?

Suscríbete a nuestros canales

Con el confort que genera el estar ya en la segunda instancia de postemporada de la LVBP, el round robin, Bravos de Margarita y Cardenales de Lara, ambos con 2 partidos pendientes, saldrán con la intención de asegurar los dos primeros puestos en la tabla de posiciones por la conveniencia obvia.

Esa ventaja les permitirá ser primeros o segundos en las escogencias de las tradicionales escogencias de refuerzo y sustituciones; pero no deben confiarse porque Águilas del Zulia podrían “serrucharles” esas intenciones, pues están a solo 1 partido de distancia.

Como ese destino está en sus propias manos, ¿Qué podrían buscar insulares y pájaros rojos para profundizar sus nóminas?

Bravos de Margarita y Cardenales de Lara en el round robin

Para cualquiera que conozca la mediana realidad de este circuito, la respuesta se hace evidente: pitcheo, la gran pata floja en la mesa de los ocho conjuntos. Pero de modo más específico ¿Qué escogerían en las aceras de cada lado?

Recientemente, Henry Blanco enfatizó que en este punto del mes buscan “descanso” algo que aprovecharán y podría moldear sus escogencias. Aunque en la isla tienen a Claudio Custodio para los cierres, si Tigres de Aragua es eliminado, Ronnie Williams luce como una buena opción por su sólida temporada.

En caso de que Tiburones de La Guaira termine fuera, parece difícil que el joven Edgardo Henríquez llegue a Bravos, dado el fuerte impasse que tuvo con este equipo hace poco en el Estadio Universitario, donde concretando el out 27 se vaciaron las bancas.

Por otro lado, parece demasiado difícil que los Navegantes del Magallanes naufraguen, pero si ocurre, el resto de los clasificados hará fiesta con todos los integrantes de su pitcheo, y en Margarita no solo irían por relevistas como Felipe Vázquez, Enderson Franco o Luis Martínez, también el objetivo serían los abridores Junior Guerra, José Suárez y Ricardo Sánchez.

LVBP - Beisbol -

Respecto a Leones del Caracas, aunque si situación de pitcheo ha sido deplorable, por números Ricardo Rodríguez, Yoimer Camacho y José Marco Torres deben ser considerados por cualquiera que vaya al round robin. Por su experiencia Norwith Gudiño o Anthony Vizcaya, pero en el caso del primero, tal vez no se postule por cansancio.

Asimismo, de darse un batacazo que saque a Caribes de Anzoátegui, Yilber Díaz, Leonard García, Richard Brito, Riskiel Tineo, Yeizo Campos y Yorvin Pantoja serán aspiración de todos.

Una verdadera catástrofe tendrá que pasar para que las Águilas sean eliminadas, pero si ocurre, el de siempre, Silvino Bracho será llamado, así como Nomar Rojas, José Dávila, Eybersson Polanco más los dominicanos Delvis Alegre, Wendolyn Bautista y Ronaldo Alesandro.

Finalmente, es probable que tanto Bravos como Cardenales vayan por un jugador de posición, pero ese es un análisis que daremos en las siguientes horas.