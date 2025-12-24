LVBP: Este detalle de poder también sugiere que los Leones del Caracas necesitan reestructurarse

Suscríbete a nuestros canales

Albert Einstein en al menos una ocasión expresó que hacer una y otra vez lo mismo, esperando resultados diferentes, es la definición de estupidez; ese sencillo análisis quizás deban tenerlo presente los Leones del Caracas una vez culmine este torneo LVBP, independientemente de lo que pase, si se concreta lo que parece una irremediable eliminación, o si se les da ese súper milagro para llegar a la postemporada.

Lo que ha ocurrido en esta temporada, añadiéndole lo del calendario previo, demuestra con creces que en la tradicional organización las cosas tienen que hacerse muy diferente; en este sentido, el cuerpo de pitcheo parte como los primeros señalados para abordar una reestructuración.

¿Qué será complicado? Probablemente porque los brazos caraquistas en líneas generales están muy devaluados y aunque los lanzadores son el principal activo buscado en la LVBP, además de todo el beisbol, poder negociar a varios de los suyos tampoco parece sencillo.

Leones del Caracas ¡Se requiere agresividad y pericia!

Eso para nada significa abordar con apaciguamiento el mercado de cambios, todo lo contrario, deberían ser agresivos y hasta arriesgados (de manera calculada) pues los nefastos resultados de los dos últimos años así lo demanda. No hay peor diligencia que aquella no realizada y en la abierta inacción respecto a los importados de este año, hay una lección contundente.

Por otra parte, a pesar de que la ofensiva ha sido la válvula que ha mantenido las opciones, esta también requiere modificaciones porque tampoco es normal y si muy contraproducente, por ejemplo, la alta cantidad de corredores dejados en circulación que ha caracterizado a los Leones; en esta campaña de modo especial durante la segunda mitad.

Se han dado notorias fallas en el remolque, eso debe subsanarse, y el hándicap podría tener su causa mayoritaria en la caída de cuadrangulares despachados.

En el 2024/2025, Caracas apuntaló el circuito con 73 jonrones, con una buena ventaja sobre su más cercano seguidor, Navegantes del Magallanes con 66, y ni decir del elenco con la menor cantidad, Águilas del Zulia, que dieron 44, es decir, un 39.7% de brecha.

LVBP - Beisbol - Estadio Monumental - Jonrones - Estadísticas

Pero en la 2025/2026, los selváticos han caído hasta 54 y a falta de 2 juegos por realizar, el diferencial negativo va por 26%; en los parámetros de este renglón, eso es demasiado.

Hace un año, este equipo tuvo en Harold Castro con 15 y Oswaldo Arcia con 14, a sus mejores vuelabardas, además de un Lenyn Sosa que sacó 9, Eugenio Suárez 8 en un momentico, además de José Rondón con la misma cantidad.

Empero, ahora nadie ha completado la decena, siendo el mejor exponente Aldrem Corredor con 8, continuado por Sosa y Brainer Bonací con 7. De subrayar que Castro bajó hasta 6, Arcia y Rondón a 2.

La frecuencia jonronera, otro detalle que los Leones deben atender para aprovechar las bondades del Estadio Monumental Simón Bolívar.