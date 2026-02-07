Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 7-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de febrero se desarrolló la tercera reunión, la cual contó con un atractivo programa de ocho carreras que incluyó el Clásico “Súper Sergio” disputado en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia. En la cual el ejemplar Masttery, se adjudicó la victoria con la monta del jinete Robert Capriles, para el entrenador Alejandro Ortiz.

Además, el emocionante juego del 5 y 6 experimentó un nuevo monto sellado en recaudación con casi 50 millones de Bolívares.

El entrenador, Henfry Alayón, fue el más destacado de la jornada tras conseguir tres victorias. Todas en el 5 y 6 nacional. La primera fue con el ejemplar Animal Jungle en la quinta carrera o tercer valida y acto seguido, visitó el parque de vencedores con Forzesco, en la sexta de la programación o cuarta válida. El triplete ganador llegó en la séptima con el ejemplar Father Lover carrera que fue la quinta válida.

Oliver Media y José Daniel Calicho, ambos jinetes aprendices de Valencia, destacaron con dos triunfos cada uno. Oliver Media, se retrató con con Forzesco, en la sexta de la programación o cuarta válida y repitió en la séptima con el ejemplar Father Lover, carrera que fue la quinta válida.

José Daniel Calicho, abrió la jornada con victoria sobre Nice Time. Luego en la carrera del cierre, octava en el orden se llevó la victoria con Explosiva.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 NICE TIME (5) 53-3 J.D. CALICHO 185,16 2 Francisky (8) 53 O. Guedez - 3 Matemática (3) 53.3 J. Tuárez - 4 Luz Del Valle (6) 56-4 Jho. Rivero - 5 Guapachosa (4) 53-3 J. Perozo -

Entrenador: José Canfunjol. Ganador: 185,16. Place: 55,00 y 55,00. Exacta: 1.364,58. Trifecta: 1.269,89. Superfecta: 4.407,38. Ret.; 01-02.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: Clásico "Super Sergio".

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MASTTERY (2) 55 R. Capriles 140,78 2 Strength Monster (6) 55 F. Quevedo - 3 Ajilado (4) 53 J. Lugo Jr, - 4 Patriley (1) 53 Ale. Briceño - 5 Skull Trooper (5) 54 L. Mejías -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 140,78. Place: 67,99 y 55,00. Exacta: 385,51. Trifecta: 2.426,96. Superfecta: 4.281,63.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MY TRUSTING MATE (4) 55 J.G. HERNÁNDEZ 97,85 2 Candoroso (9) 55 A. Finol - 3 Sobrador (2) 55 F. Quevedo - 4 New Rocket (4) 55 J. Tuárez - 5 Catire Will (7) 55 J. Vásquez -

Entrenador: J. Briceño. Ganador: 97,85. Place: 55,00 y 55,00 Exacta: 168,00 Trifecta: 129,60. Superfecta: 313,15. Ret: 05.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 LADY ROSSY (4) 56 F. QUEVEDO 68,49 2 Snow Sensations (3) 55-2 A. Ybarra - 3 La Batalladora (7) 55-4 J.D. Calicho - 4 Brianna (2) 55 L. Mejías - 5 Estrella Morena (8) 53,5 M. Rodríguez -

Entrenador: Alexis Benites. Ganador: 68,49. Place: 61,96 y 71,90. Exacta: 135,96. Trifecta: 82,14. Superfecta: 123,63. Triple Apuesta: 574,27. Doble Perfecta: 142,83. Pool de 4: 8.868,14. Ret.: 05.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ANIMAL JUNGLE (7) 53 H. MEDINA 65,55 2 Tapital (5) 53.5 O. Guedez - 3 Asturiano (4) 54-4 J. Vásquez - 4 Forum Jet (8) 54 M. Ibarra - 5 The Beast King (6) 56-4 R. Osorio -

Entrenador: Henfry Alayón. Ganador: 65,55 Place: 55,00 y 74,64. Exacta: 185,92. Trifecta: 356,40. Superfecta: 1.675,29.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FORZESCO (6) 56-3 O. MEDINA 110,78 2 King Bulbs (3) sub3 56-4 J.D. Calicho - 3 Strength Roma (9) sub4 53 Os. Martínez - 4 Susurro (7) baj2 55 Ale. Briceño - 5 Party Prince (2) 55 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Henfry Alayón. Ganador: 110,78. Place: 63,63 y 63,88. Exacta: 213,92. Trifecta: 889,19. Superfecta: 2.302,15.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FATHER LOVE (7) 55-3 O. MEDINA 107,41 2 Stockton (1) 53 A. FInol - 3 Folklore (6) 54 M. Rodríguez - 4 Carupano Six (8) 54.5 H. Medina - 5 Roberto Erre (4) 53-3 R. Osorio -

Entrenador: Henfry Alayón. Ganador: 107,41. Place: 72,88 y 177,39. Exacta: 552,31. Trifecta: 2.017,13. Superfecta: 5.102,35

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 EXPLOSIVA (2) 56-4 J.D. CALICHO 289,11 2 Endora (1) 54.5-3 E. Guedez - 3 My Unflagging Mate (9) 53 A. Briceño - 4 My Peggy Mate (8) 56-4 J. Rijo - 5 Lady Planist (10) 53.4 A. Finol -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 289,11. Place: 136,51 y 84,87. Exacta: 618,20. Trifecta: 3.085,71. Superfecta: 18.520,00. Triple Apuesta: 1.405,15. Súper Pool de 4: 2.796,01. Doble Perfecta. 1.432,60. 5y6 nacional *5* (19541) Bs. 343,06. 5y6 nacional *6* (4392) Bs. 5.888,82. Loto Hípico. Bs 203,28.