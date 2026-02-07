LaLiga: Así está la tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ganó su partido en la jornada 23 de LaLiga ante el Mallorca (3-0). Los culés cumplieron ante su gente en el Camp Nou y se llevaron la alegría de los tres puntos, que los mantiene en lo más alto de la tabla.

Los dirigidos por Hansi Flick llegaron a los 58 puntos en el torneo y regresaron a cuatro la distancia de unidades con su más cercano perseguidor, el Real Madrid, que jugará su duelo este domingo 8 de febrero en su visita al Valencia.

El podio en la competición doméstica española sigue en manos del Atlético de Madrid con 45 puntos, antes de su partido en la fecha contra Betis. La cuarta casilla ahora mismo está en posesión de Villarreal con 42 unidades antes de su duelo con Espanyol, el submarino además de ese juego tiene otro pendiente.

El podio liguero lo completa el Betis con 35 puntos, pero que no puede descuidarse en demasía porque el mismo Espanyol está respirando de cerca con 34 unidades.

La tabla baja de LaLiga

El otro gran torneo que se juega está en la búsqueda de la salvación de la categoría, mientras todo permanece muy pegado desde la casilla 10 hasta la 18 (que inicia el descenso), porque el décimo en la tabla (Alavés) registra 25 puntos, solo tres más que el decimoctavo (Rayo Vallecano).

En medio de todo están con 25 puntos Athletic Club Bilbao y Girona, respectivamente, con 24 Elche, Sevilla y Mallorca (separados por el diferencial de goles). mientras con 23 unidades Valencia y Getafe.

Rayo Vallecano inicia la zona roja de LaLiga con los mencionados 22 puntos, seguido de Levante con 16 y el Real Oviedo con 16. Eso sí, el duelo de los rayistas y oviedistas fue aplazado en esta jornada.