Hansi Flick sumó su octava joya en el FC Barcelona

El FC Barcelona celebró de gran manera en la jornada 23 de LaLiga, tras ganar a Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y regresar la distancia de cuatro puntos ante Real Madrid. La victoria no solo fue especial por ese aspecto, sino también por uno apegado directamente a la era Hansi Flick.

Y es que el técnico alemán pudo aprovechar el resultado abultado para darle la oportunidad de debutar en el primer equipo a uno de los futbolistas que viene puliendo desde hace un tiempo.

Se trata de Tommy Marqués, canterano de La Masía y que tiene 19 años de edad. Vio sus primeros minutos en el duelo desde su ingreso al 84', en sustitución de Fermín López.

Marqués viene a ser el octavo futbolista de la cantera culé que debuta bajo las órdenes del estratega alemán y es uno de esos perfiles que viene permitiendo en dinámica de la primera unidad desde hace ya varias semanas.

¿Cuáles fueron los otros canteranos debutados por Hansi Flick?

Tommy es un futbolista que hace vida en el círculo central y que tiene un perfil muy similar de juego a Frenkie de Jong. De hecho, en el propio club existen bromas internas en esa comparativa con el neerlandés, por el parecido que tienen ambos en los movimientos y pases.

Lo curioso es que el propio joven de 19 años ya había apuntado al capitán azulgrana como referencia de su evolución. "Del primer equipo me gusta mucho Frenkie de Jong. Creo que tiene cosas que... tiene un perfil bastante parecido al mío y me fijo mucho en él. Y si tengo que decir alguno de antes, te diría que Busquets, que es un referente", dijo en el pasado.

Desde su ingreso tocó el balón ocho veces, con una precisión del 100% en cada pase ejecutado, dejando incluso un 6/6 y dos de ellos en campo rival.

Antes de Tommy, Hansi Flick había hecho debutar en su primera campaña (2024-25) a Marc Bernal, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández y Dani Rodríguez y en esta ya había dado la oportunidad a Jofre Torrents y Dro Fernández.