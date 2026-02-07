WBC: República Dominicana tiene esta fortaleza para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Ya se dieron a conocer los rosters para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y República Dominicana comienza a enviar un mensaje claro al resto de las selecciones: el camino al título podría pasar por la profundidad y talento en el bullpen. Siete de los diez relevistas proyectados alcanzan o superan las 100 millas por hora, una cifra que habla de poder puro y profundidad desde el montículo.

La lista impresiona por nombres y velocidad. Elvis Alvarado lidera con envíos que alcanzan las 101.3 mph, seguido muy de cerca por Camilo Doval y Abner Uribe, ambos superando las 101. Gregory Soto, Seranthony Domínguez, Carlos Estévez y Huáscar Brazoban completan un grupo que convierte los innings finales en territorio hostil para cualquier ofensiva que desee anotar carreras.

Clásico Mundial – República Dominicana

En el contexto del Clásico Mundial, un bullpen de este calibre puede marcar la diferencia entre competir y dominar. En torneos cortos, donde cada entrada pesa y los errores se pagan caro, contar con relevistas capaces de apagar incendios y cerrar compromisos en momentos apremiantes es una ventaja estratégica innegable.

Más allá de la velocidad, el cuerpo de relevistas dominicanos combina experiencia en Grandes Ligas con temple para escenarios de alta presión. Doval y Domínguez han sido protagonistas en juegos decisivos en calidad de cerradores, mientras que brazos como Soto y Estévez aportan consistencia y control en momentos críticos, respectivamente.

Si la ofensiva cumple su parte como es de esperarse, el bullpen podría convertirse en el sello distintivo del equipo durante el torneo y la clave para que peleen por ser el principal favorito a quedarse con el título.

A medida que se acerca el Clásico Mundial de Béisbol 2026, República Dominicana se perfila como una selección que será de las más dominantes y espectaculares de ver sobre el terreno. Con un relevo capaz de rozar y superar las 100 mph de forma consistente, el conjunto dominicano tiene la responsabilidad de competir, sino de hacer historia en esta cita mundialista.