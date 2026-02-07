Manchester United de Carrick mete miedo en la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester United sumó su cuarta victoria consecutiva bajo el mando de Michael Carrick tras derrotar 2-0 al Tottenham Hotspur en Old Trafford. El encuentro quedó marcado por la expulsión del defensor argentino Cristian "Cuti" Romero, cuya salida prematura sentenció las aspiraciones de unos Spurs que no ganan en liga desde finales del año pasado.

La pizarra de Carrick revive al Manchester United

A la media hora de juego, el "Cuti" Romero recibió la tarjeta roja tras un peligroso pisotón sobre Casemiro, dejando al Tottenham con diez jugadores por sexta vez desde su llegada al club. El Manchester United no tardó en capitalizar la ventaja; en el minuto 40, una jugada de estrategia tras un córner permitió a Bryan Mbeumo abrir el marcador.

A pesar de que al United se le anularon dos tantos por fuera de juego, la sentencia definitiva llegó en el minuto 80 de la mano de Bruno Fernandes. El capitán portugués, que ya suma 6 goles y 12 asistencias en la presente campaña, remató un centro de Diogo Dalot para certificar el triunfo y consolidar al equipo con 44 puntos en puestos de Champions League.

Crisis profunda en el Tottenham

La situación para el técnico Thomas Frank se torna insostenible en el ámbito local. Los problemas disciplinarios de Romero se suman a una enfermería colapsada que ahora añade a Destiny Udogie por una aparente lesión muscular. Con solo 29 puntos y ocupando la decimocuarta posición, el Tottenham se encuentra a solo seis unidades de los puestos de descenso, una realidad que contrasta drásticamente con su éxito en la Champions League.

Los próximos compromisos del conjunto londinense se presentan cuesta arriba, ya que no podrán contar con Romero por sanción ni con gran parte de su plantilla titular debido a las lesiones, extendiendo una sequía de victorias en la Premier League que se prolonga desde el pasado 28 de diciembre.

Ficha técnica