Casemiro confirma su adiós al Manchester United

Ha terminado una etapa. Manchester United y Casemiro separarán sus caminos dentro de poco. Y no es un rumor de pasillos, sino que es un hecho confirmado por ambos lados, el jugador de 33 años lo hizo a través de sus redes sociales.

Por su parte el club inglés lo confirmó en un comunicado también publicado en sus plataformas audiovisuales, lo que deja sobre la mesa que la campaña 2025-2026 será, tras cuatro temporadas en la entidad, su última con esos colores.

“He decidido que estos serán mis últimos cuatro meses en Old Trafford”, dijo Casemiro para confirmar este paso, que llegará una vez que el contrato del mediocampista expire con la institución.

Casemiro no quiso continuar

En distintos medios, como el diario As, se apuntó que el vínculo contractual tenía una cláusula que podía mantenerlo atado al club, por lo menos, un año más, hasta junio de 2027.

Sin embargo, el propio brasilero expresó que se debe “saber cuándo llegan al final las etapas. Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por este escudo y por nuestro objetivo”.

Hay que recordar que en su día el Manchester apostó por el veterano futbolista, pagando al Real Madrid unos 70 millones de euros en 2022, y en todo este periodo deja registrado unos 146 partidos disputados, con una suma de 21 goles y 13 asistencias.

Finalmente, se debe apuntar que Casemiro se despide del Manchester con dos títulos en su palmarés, una Carabao Cup en 2023 y una FA Cup en 2024