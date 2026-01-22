DT del West Ham expresó primeras palabras sobre el fichaje de Keiber Lamadrid

Suscríbete a nuestros canales

Lo que era un secreto a voces terminó por concretarse: el West Ham United ha hecho oficial la incorporación de Keiber Lamadrida sus filas, el venezolano formado en el Futve con el Deportivo La Guaira.

Esta operación que, en principio está acordada con la modalidad de cesión con opción a compra, representa un gran movimiento para el balompié criollo por lo que significa la Premier League en el mundo del fútbol, como una de las mejores ligas internacionalmente.

En medio de todo, el propio entrenador del equipo, Nuno Espírito Santo, se refirió a este refuerzo y apuntó el estado en el que llega el extremo-mediocampista criollo.

"Es un jugador joven, que el club trajo. Está en pretemporada, creo que viene a terminar la temporada, está en el proceso de pretemporada, así que todavía no está realmente listo para jugar, pero lo vamos a evaluar. Lo veremos", dijo.

Keiber Lamadrid tendrá que ganarse un espacio en el primer equipo

Durante todos estos días era una de las confirmaciones más esperadas, sobre todo después de informaciones que señalaron que el venezolano había presentado pruebas médicas en París, Francia.

El comunicado oficial del West Ham no fue del todo claro sobre el rol que Lamadrid tendría al llegar al club, sobre si se integrará de inmediato a la primera unidad de la institución.

Sin embargo, en medio de todo hay versiones sobre que Keiber inicie su proceso directamente en los filiales del equipo, de ahí a que la entidad subraye que esperan “continuar su desarrollo con los ‘Hammers'”.

Ahora bien, en la mesa hay que elevar un dato favorable para futbolista y que estaría atado al reglamento por edad. Se trata de la propia Premier League 2, en la que desde 2022 pasó a ser estrictamente Sub 21, edad que el criollo supera al ya ser considerado un Sub 23.

Lo anterior viene a dar la mano a Keiber Lamadrid en su intención que el club lo mantenga en la dinámica del plantel profesional al tiempo que se resuelve su documentación.