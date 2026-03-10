Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial: Vea el gran out en el home que protagonizó Gleyber Torres

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 08:25 pm

El grandeliga venezolano evitó que Nicaragua descontara con la primera carrera del juego

El nombre de Gleyber Torres ha cobrado relevancia durante el choque de este lunes entre las selecciones de Venezuela y Nicaragua, ya que gracias a su magnífica defensa el elenco centroamericano no ha podido descontar el 2 a 0 momentáneo en el LoanDepot Park de Miami.

Gleyber demuestra su calidad con el guante

En la parte baja del cuarto inning, Nicaragua montó una seria amenaza con un out y dos corredores en base frente al lanzador Keider Montero. Fue entonces cuando Emanuel Trujillo pegó un rodado peligroso por los lados de la intermedia, aunque al final tuvo como destino el guante de Gleyber David.

Y es que en una reacción super rápida, el caraqueño optó por lanzar al home para evitar que Ismael Munguia anotara la primera rayita de los suyos, firmando de esa manera una jugada clave para preservar las distancias.

Lunes 09 de Marzo de 2026
Beisbol

