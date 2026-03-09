Ekati King y la misión del Stud "Don Rafael V": Ratificar su clase en los 1.200 metros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera selectiva de este domingo 15 de marzo alcanza un punto de ebullición a la altura de la quinta competencia. El XXXII Clásico “Socopó” (G3) convoca a un selecto lote de ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, quienes se verán las caras en el tradicional recorrido de 1.200 metros. Seis purasangres de alta calificación saltarán a la pista en busca de la gloria y de una atractiva bolsa especial de $130.000.

El factor Gabriel Márquez: Un "un-dos" de cuidado La Rinconada

La prueba presenta un escenario favorable para el entrenador Gabriel Márquez, quien presenta a dos de las cartas con mayor opción al triunfo. En primer término destaca el importado Ekati King (Usa), defensor de las sedas del Stud "Don Rafael V". El castaño contará por tercera ocasión consecutiva con los servicios de Johan Aranguren, el jinete que lo guio hacia su última victoria el pasado 25 de enero. Tras dos presentaciones previas en este 2026, el estadounidense llega en plenitud de condiciones para intentar la conquista de su primer evento selectivo del año en una distancia donde suele ser letal.

Como escolta de lujo aparece su compañero de cuadra, Magicshadow (Usa). El también importado demostró en sus compromisos previos una notable capacidad para los tiros intermedios. Si bien enfrenta una reducción de 400 metros con respecto a su anterior salida, el cambio de monta hacia las manos de Francisco Quevedo enciende las alarmas de los pronosticadores. Su remate corto podría ser la clave en una carrera que promete parciales violentos desde el arranque.

Velocidad y estrategia en los 1.200 metros

El análisis de la competencia sugiere un beneficio táctico para los pupilos de Márquez. El resto de los inscritos posee una característica común: son velocistas natos, y en varios casos, reaparecen tras un periodo de inactividad. Este escenario de "pelea" en la punta favorece el avance final de quienes logren administrar sus energías en la primera mitad del recorrido.

Victoria: 2025 La Rinconada Yegua Selectiva

La cita está pautada para las 2:40 p.m., momento en el que se dará la partida a este desafío de jerarquía. La afición aún recuerda la gesta de 2025, cuando la yegua Mi Querida Emma asombró a propios y extraños al dominar a los machos. En aquella edición, la pupila de David Palencia detuvo los cronómetros en 72.4 para los seis furlones bajo la conducción de Yonkleiver Díaz.