Poderío importado: Ekati King surge como el gran muro a batir en la Condicional Especial dominical

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo nacional mantiene su ritmo incesante con la programación de doble jornada semanal. En esta ocasión, el domingo 25 de enero de 2026, el Hipódromo Internacional La Rinconada celebrará su reunión número 4, con una agenda de diez desafíos de alto nivel.

El programa resalta por la disputa de una Condicional Especial en distancia de 1.200 metros, evento pautado dentro del bloque de pruebas no válidas, previo al inicio del tradicional 5y6 nacional. Esta contienda reúne a una selecta nómina de siete ejemplares, tanto nacionales como importados, de cuatro y más años de edad.

Los Aspirantes al Triunfo: Reunión 4 La Rinconada

La nómina de la Condicional Especial presenta figuras de gran calidad, junto a sus respectivas yuntas:

Shakman: Deyker Acosta y Gabriel Marquez.

Deyker Acosta y Gabriel Marquez. Perfect La Combee (Usa): Robert Capriles y Carlos Luis Uzcategui.

Robert Capriles y Carlos Luis Uzcategui. Ekati King (Usa): Johan Aranguren y Gabriel Marquez.

Johan Aranguren y Gabriel Marquez. Vida: Jhonathan Aray y Luis Peraza.

Jhonathan Aray y Luis Peraza. El Relámpago: Yoelbis González y Riccardo D’Angelo.

Yoelbis González y Riccardo D’Angelo. Invader: José Gilberto Hernández y Ramiro Caldeira.

José Gilberto Hernández y Ramiro Caldeira. Gran Alabama: Francisco Quevedo y Riccardo D’Angelo.

El Favorito y los Retadores: 1.200 metros Caballos

Sin duda, el estadounidense Ekati King (USA) se postula como el ejemplar a vencer. El purasangre registra un triunfo en su salida más reciente, ocurrida durante la jornada de clausura de diciembre de 2025 en el I Clásico “Sr. Kelvin Álvarez”.

En aquella ocasión, el nieto de Closing Argument dictó cátedra en el recorrido de 1.200 metros gracias a una incontenible atropellada final. Para este nuevo compromiso, el castaño se mide ante un lote prácticamente idéntico, realidad que lo consolida como la figura principal de la competencia.

Uno para uno: Rival en Carrera La Rinconada

Nuevamente, El Relámpago surge como el rival de mayor peso en la prueba. Este ejemplar escoltó a Ekati King (USA) en la jornada de cierre de año, carrera donde el importado logró superarlo en un final vibrante.

No obstante, el pupilo de Riccardo D’Angelo, el pasado 16 de noviembre de 2025 se impuso sobre su oponente por apenas una cabeza de ventaja. Estos antecedentes plantean un duelo directo entre ambos contendientes; la lógica indica que, ante el mínimo parpadeo de uno, el otro asegurará la victoria.

Condicional Especial: Premio a repartir de $42.250 La Rinconada

Con un lote de siete ejemplares de alto nivel, la Condicional Especial asegura el espectáculo en las pruebas no válidas del programa. La presencia de favoritos como Ekati King (Usa) y el retador El Relámpago garantizan que la reunión 4 en La Rinconada ofrecerá una jornada repleta de intensidad y grandes emociones para la afición en recorrido de 1.200 metros con hora de partida 2:45pm.