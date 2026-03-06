Pronósticos Santa Anita Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 6 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se corre el primer día de la semana del mitin de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, que corresponde al Classic Meet 2025-2026, con un programa de nueve carreras. En la presente jornada no se incluyó prueba stakes.

Aquí están las sugerencias para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, grama (4:30 p.m. VEN)

Tapalo (5) parece estar listo para recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez .

parece estar listo para recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez The Old Nine (4) ha sido consistente a este nivel y podría perseguir el objetivo .

ha sido consistente a este nivel y podría perseguir el objetivo Belly Up (2) es otro a considerar.

Segunda carrera: 1.400m, arena (5:03 p.m. VEN)

Crazy Cami (5) baja de categoría y podría recuperar su forma .

baja de categoría y podría recuperar su forma Allihies (4) ha demostrado ser prometedora en grados superiores y podría ser un desafío .

ha demostrado ser prometedora en grados superiores y podría ser un desafío Pocket Venus (1) ha realizado esfuerzos consistentes, completa la trifecta.

Tercera carrera: 1.300m, grama (5:35 p.m. VEN)

Idessia (3) baja de categoría y podría recuperar su forma .

baja de categoría y podría recuperar su forma Cyprus Moon (5) ha sido consistente a este nivel.

ha sido consistente a este nivel. Giggle Giggle (2) es otra con posibilidades tras un reciente esfuerzo.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (6:06 p.m. VEN)

Tommy Norris (4) parece ser el rival a vencer tras su victoria la última vez .

parece ser el rival a vencer tras su victoria la última vez Southern Melodee (5) se ha enfrentado a un rival más difícil y podría decidir .

se ha enfrentado a un rival más difícil y podría decidir Allequin Summer (3) tuvo una impresionante victoria en su debut y podría repetir.

Quinta carrera, 1.600m, grama (6:36 p.m. VEN)

Adverse Selection (7) podría mejorar significativamente después de un debut prometedor y parece ser el rival a vencer .

podría mejorar significativamente después de un debut prometedor y parece ser el rival a vencer Suntory Time (6) ha estado llamando a la puerta y podría intentar conseguirlo .

ha estado llamando a la puerta y podría intentar conseguirlo Pure Chaos (5) también está en la mezcla de nuestra combinación.

Sexta carrera: 1.300m, arena (7:06 p.m. VEN)

Positive Times (3) terminó en un buen segundo lugar la última vez y puede decidir .

terminó en un buen segundo lugar la última vez y puede decidir Matt At Five (5) debuta y podría ser cualquier cosa en esta carrera .

debuta y podría ser cualquier cosa en esta carrera Galloping Ghost (6) puede mejorar su decepcionante primera carrera.

Séptima carrera: 1.800m, grama (7:36 p.m. VEN)

City Exile (6) tuvo una victoria impresionante la última vez y parece estar bien posicionado para repetir el éxito. Defiende el “Dato Clave”.

Octava carrera; 1.600m, arena, (7:06 p.m. VEN)

Joint Venture (4) está en buena forma y parece estar bien posicionado para triunfar .

está en buena forma y parece estar bien posicionado para triunfar Majestic Palisades (3) baja de categoría después de un buen segundo puesto la última vez .

baja de categoría después de un buen segundo puesto la última vez Resemblance (9) ganó la última vez y podría volver a repetir.

Novena carrera; 1.600m, grama, (7:36 p.m. VEN)