Pronósticos Santa Anita Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 6 de marzo

La información para combinar en el programa del viernes con nueve competencias a disputarse en el óvalo de Arcadia

Por

Darwin Dumont
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 09:00 pm
Cortesia
Hoy se corre el primer día de la semana del mitin de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, que corresponde al Classic Meet 2025-2026, con un programa de nueve carreras. En la presente jornada no se incluyó prueba stakes.

Santa Anita Park: Datos hípicos de última hora Meridiano

Aquí están las sugerencias para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.300m, grama (4:30 p.m. VEN)

  • Tapalo (5) parece estar listo para recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez.
  • The Old Nine (4) ha sido consistente a este nivel y podría perseguir el objetivo.
  • Belly Up (2) es otro a considerar.

Segunda carrera:  1.400m, arena (5:03 p.m. VEN)

  • Crazy Cami (5) baja de categoría y podría recuperar su forma.
  • Allihies (4) ha demostrado ser prometedora en grados superiores y podría ser un desafío.
  • Pocket Venus (1) ha realizado esfuerzos consistentes, completa la trifecta.

Tercera carrera: 1.300m, grama (5:35 p.m. VEN)

  • Idessia (3) baja de categoría y podría recuperar su forma.
  • Cyprus Moon (5) ha sido consistente a este nivel.
  • Giggle Giggle (2) es otra con posibilidades tras un reciente esfuerzo.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (6:06 p.m. VEN)

  • Tommy Norris (4) parece ser el rival a vencer tras su victoria la última vez.
  • Southern Melodee (5) se ha enfrentado a un rival más difícil y podría decidir.
  • Allequin Summer (3) tuvo una impresionante victoria en su debut y podría repetir.

Quinta carrera, 1.600m, grama (6:36 p.m. VEN)

  • Adverse Selection (7) podría mejorar significativamente después de un debut prometedor y parece ser el rival a vencer.
  • Suntory Time (6) ha estado llamando a la puerta y podría intentar conseguirlo.
  • Pure Chaos (5) también está en la mezcla de nuestra combinación.

Sexta carrera: 1.300m, arena (7:06 p.m. VEN)

  • Positive Times (3) terminó en un buen segundo lugar la última vez y puede decidir.
  • Matt At Five (5) debuta y podría ser cualquier cosa en esta carrera.
  • Galloping Ghost (6) puede mejorar su decepcionante primera carrera.

Séptima carrera: 1.800m, grama (7:36 p.m. VEN)

  • City Exile (6) tuvo una victoria impresionante la última vez y parece estar bien posicionado para repetir el éxito. Defiende el “Dato Clave”.

Octava carrera; 1.600m, arena, (7:06 p.m. VEN)

  • Joint Venture (4) está en buena forma y parece estar bien posicionado para triunfar.
  • Majestic Palisades (3) baja de categoría después de un buen segundo puesto la última vez.
  • Resemblance (9) ganó la última vez y podría volver a repetir.

Novena carrera; 1.600m, grama, (7:36 p.m. VEN)

  • Bolt Supremacy (9) tiene una forma sólida y podría recuperarse en esta distancia.
  • Silly Rabbit (4) tiene un rendimiento consistente que debería estar cerca.
  • Six Magpies (5) tiene una victoria en lote similar y merece respeto.

