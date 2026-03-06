Pronósticos Santa Anita Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 6 de marzo

Hoy se corre el primer día de la semana del mitin de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, que corresponde al Classic Meet 2025-2026, con un programa de nueve carreras. En la presente jornada no se incluyó prueba stakes.
Aquí están las sugerencias para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.300m, grama (4:30 p.m. VEN)
- Tapalo (5) parece estar listo para recuperarse de un esfuerzo decepcionante la última vez.
- The Old Nine (4) ha sido consistente a este nivel y podría perseguir el objetivo.
- Belly Up (2) es otro a considerar.
Segunda carrera: 1.400m, arena (5:03 p.m. VEN)
- Crazy Cami (5) baja de categoría y podría recuperar su forma.
- Allihies (4) ha demostrado ser prometedora en grados superiores y podría ser un desafío.
- Pocket Venus (1) ha realizado esfuerzos consistentes, completa la trifecta.
Tercera carrera: 1.300m, grama (5:35 p.m. VEN)
- Idessia (3) baja de categoría y podría recuperar su forma.
- Cyprus Moon (5) ha sido consistente a este nivel.
- Giggle Giggle (2) es otra con posibilidades tras un reciente esfuerzo.
Cuarta carrera: 1.200m, arena (6:06 p.m. VEN)
- Tommy Norris (4) parece ser el rival a vencer tras su victoria la última vez.
- Southern Melodee (5) se ha enfrentado a un rival más difícil y podría decidir.
- Allequin Summer (3) tuvo una impresionante victoria en su debut y podría repetir.
Quinta carrera, 1.600m, grama (6:36 p.m. VEN)
- Adverse Selection (7) podría mejorar significativamente después de un debut prometedor y parece ser el rival a vencer.
- Suntory Time (6) ha estado llamando a la puerta y podría intentar conseguirlo.
- Pure Chaos (5) también está en la mezcla de nuestra combinación.
Sexta carrera: 1.300m, arena (7:06 p.m. VEN)
- Positive Times (3) terminó en un buen segundo lugar la última vez y puede decidir.
- Matt At Five (5) debuta y podría ser cualquier cosa en esta carrera.
- Galloping Ghost (6) puede mejorar su decepcionante primera carrera.
Séptima carrera: 1.800m, grama (7:36 p.m. VEN)
- City Exile (6) tuvo una victoria impresionante la última vez y parece estar bien posicionado para repetir el éxito. Defiende el “Dato Clave”.
Octava carrera; 1.600m, arena, (7:06 p.m. VEN)
- Joint Venture (4) está en buena forma y parece estar bien posicionado para triunfar.
- Majestic Palisades (3) baja de categoría después de un buen segundo puesto la última vez.
- Resemblance (9) ganó la última vez y podría volver a repetir.
Novena carrera; 1.600m, grama, (7:36 p.m. VEN)
- Bolt Supremacy (9) tiene una forma sólida y podría recuperarse en esta distancia.
- Silly Rabbit (4) tiene un rendimiento consistente que debería estar cerca.
- Six Magpies (5) tiene una victoria en lote similar y merece respeto.