Aldo Traversa: Por un nuevo batacazo este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Aldo Traversa destaca como un entrenador de amplia trayectoria en los hipódromos nacionales. Su carrera resalta por la capacidad de concretar victorias con ejemplares de altos dividendos, un sello personal que reafirmó la semana pasada.

Batacazo: Aldo Traversa Meridiano Web Entrevista

En una actuación que sorprendió a la afición, su pupila Sue Storm cruzó la meta en ganancia y devolvió un dividendo de Bs 21.330,66 a ganador; hasta la fecha, el pago más alto de la actual temporada.

Para la reunión número 11, Traversa presenta dos nuevos compromisos. Ante su reciente éxito, la fanaticada que busca los grandes aciertos se interesa por conocer, de voz del propio profesional, las posibilidades reales que poseen sus ejemplares para esta jornada dominical.

Primer presentada de gran envergadura, se trata de la potra Italica que es parte de la nómina del clásico “Ana María Freudman”.

-De verdad que a esta señora homenajeada este domingo le guardo mucho respeto, me ayudo mucho al principio de mi carrera y de verdad ojalá la nuestra lograra ganar la carrera, para mí sería un honor.

Italica regresa a la acción tras un descanso desde diciembre, una condición que comparte con la mayoría de sus rivales. La yegua se encuentra en excelentes condiciones para este domingo; logramos subsanar pequeños detalles que la afectaban y su respuesta en los entrenamientos ha sido de total calidad. Aunque enfrentamos un lote competitivo, confiamos en que realice una gran carrera.

5y6 nacional: La Rinconada Yegua Válidas

Luego en el 5y6 nacional en recorrido de 1.100 metros participa Catira Peshosha.

- Esta yegua atraviesa una excelente condición física y destaca en sus ejercicios; sin embargo, aún no logra concretar en carrera lo que muestra en los entrenamientos. Siempre esperamos una mejoría notable de su parte y, ante un lote parejo con presencia de ejemplares importados, recomendamos no dejarla fuera de sus combinaciones. En cualquier momento recupera su nivel y sorprende