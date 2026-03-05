Sábado selectivo: Javier Castellano con cinco montas especiales en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs presenta una programación de 12 carreras. La jornada destaca por la celebración de una nueva edición del Tampa Bay Derby, acompañada por cuatro Stakes adicionales y un Handicap de $70.000 entre las pruebas estelares en el norte de la Florida.

Javier Castellano y su ambiciosa agenda en los Stakes de este sábado

El jinete zuliano Javier José Castellano llega con el impulso de ganar dos eventos selectivos el pasado sábado en Gulfstream Park durante el Fountain of Youth. Para esta oportunidad, El zuliano participará en los cinco Stakes de la jornada en Tampa Bay Downs, incluida la edición 2026 del Tampa Bay Derby (G3).

Su ruta selectiva en Oldsmar inicia en la cuarta prueba con el Challenger Stakes (G3) ($125.000). En esta competencia sobre 1.700 metros, conducirá al ejemplar Racing Driver en dupla con el entrenador criollo Gustavo Delgado. Posteriormente, en la séptima carrera, disputará el Columbia Stakes sobre la grama con Alpyland, pensionado de Mark Casse, preparador con el que mantiene una efectiva racha de victorias.

El reto del Tampa Bay Derby y la conexión con Gustavo Delgado

En la novena competencia, Castellano asumirá la responsabilidad sobre And One More Time en el Hillsborough Stakes (G2), nuevamente en yunta con Casse. Acto seguido, participará en el Florida Oaks (G3) para potras de tres años, donde montará a la yegua Backgammon sobre una distancia de 1.700 metros en grama.

La tarde cerrará con la prueba reina: el Tampa Bay Derby (G3). Este evento otorga 50 puntos al ganador para asegurar un cupo en el Kentucky Derby de Churchill Downs. El zuliano estará sobre el lomo del tresañero The Puma, bajo el entrenamiento de Gustavo Delgado. Esta dupla busca emular la gloria alcanzada en el Derby de 2023 con el recordado ejemplar Mage.

