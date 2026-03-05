Luis Fúnez Jr. sentencia: "Conozco a la perfección a este ejemplar y vamos por el triunfo en el 5y6"

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano experimenta un auge impulsado por la dualidad entre ejemplares de alto nivel y un sólido gremio de jinetes. En el hipódromo La Rinconada, la competitividad alcanza su punto máximo con profesionales consagrados y jóvenes promesas que, semana tras semana, buscan consolidar su nombre en la historia de la hípica local.

Jinete aprendiz: Entrevista Sorpresa 5y6 nacional

Luis Fúnez Jr. dijo presente este jueves en la jornada de ajustes. El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con las promesas del hipismo, conversó con el carismático látigo para evaluar el estado físico y atlético de sus tres compromisos de cara a la reunión número 11.

Cabe acotar que las tres montas corresponden a la jornada del 5y6 Nacional de la mencionada cartelera dominical.

Saludos Luis, tienes tres compromisos para la R11. Inicia en la sexta competencia, segunda válida para el juego del 5y6 con el ejemplar Huracán Jesús que hace su reaparición luego de 91 días sin correr.

-Sí, es un ejemplar que viene de ganar conmigo. Lo conozco a la perfección y aprovecharemos el tren de velocidad inicial. La estrategia será accionar detrás del lote para buscar un remate efectivo que nos asegure la victoria.

Acto seguido tiene el compromiso de la yegua Brisa del Valle en la cuarta válida, presentada por José Luis Balzán.

-Trabajamos constante para que la yegua evolucione. Tenemos buenas expectativas y confiamos en que logre una actuación destacada esta semana.

Cierras con la alazana Starship Gold en la quinta válida y en su última se tuvo que conformar con el segundo lugar en un final muy cerrado.

-Estoy muy agradecido con el entrenador David Palencia, por la oportunidad montar a su yegua. Es una carrera pareja y la enemiga es la de Ricky D’Angelo (Miss Paola (USA)) y esperamos obtener la victoria.