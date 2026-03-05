Hipismo

Jefferson Rivas asume el reto: Con el importado Paris Priest y Gabo White este domingo en La Rinconada

El preparador es parte de la undécima reunión de carreras

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 11:05 am
Foto: José Antonio Aray
Jefferson Rivas emerge como una de las figuras clave de la nueva generación de entrenadores que irrumpió con fuerza el año pasado. Su entrega y profesionalismo le han permitido abrirse paso en un medio tan exigente como el hipismo venezolano.

La Rinconada: Entrevista Presentados R11 

Aunque este año apenas registra una victoria, Rivas mantiene un plan de trabajo riguroso junto a su equipo de cuadra, enfocados en la constancia para alcanzar resultados superiores.

Durante la jornada de ajustes de este jueves 5 de marzo, el preparador conversó con el equipo de Meridiano Web para informar, de manera detallada, sobre la excelente condición físico-atlética de sus dos compromisos para este domingo: Paris Priest y Gabo White.

Segunda carrera de la tarde, hace su debut en la arena de Coche el importado Parist Priest. ¿Qué nos puede decir?

-Con este ejemplar tenemos muchas esperanzas de correr buenas carreras este año y con el favor de Dios estará en el tope del marcador.

Y en la quinta carrera, primera válida luego de 98 días sin correr regresa a la pista el tordillo Gabo White.

-Sí, este caballo reaparece de verdad que anda en buena forma y con el favor de Dios esperemos que realice una buena carrera.

                                         

Gracias por la entrevista y seguimos apoyando el 5y6 nacional que es lo nuestro.

Jueves 05 de Marzo de 2026
Hipismo

