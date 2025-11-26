Presten atención al mensaje de Jefferson Rivas: "No se caigan con este caballo porque sin duda me gusta mucho para obtener la victoria"

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras emergentes para el entrenamiento de purasangres es Jefferson Rivas, un joven entrenador que ya ha saboreado el gran triunfo de lo que es ganar competencias.

Rivas asistió la mañana lluviosa del miércoles 26 de noviembre a la jornada de ajustes del hipódromo La Rinconada a fin de conversar en entrevista para Meridiano Web, acerca de las condiciones de sus tres ejemplares que competirán en la cuadragésima sexta reunión el último domingo de este mes de noviembre.

Entrevista en vivo: Jefferson Rivas presentados R46 La Rinconada

Un saludo para usted trainer. Deseándoles de parte del equipo de Meridiano Web éxitos y bendiciones. Para esta semana presentas tres ejemplares para la R46. El primero de ellos con el cincoañero Gabo White para la tercera carrera del ciclo no válido, por lo que vuelve a las manos del experimentado Johan Aranguren.

-Es un caballo con mucha opción y acompáñenlo con el gran favorito importado Juan Valdez.

A la altura de la quinta competencia presenta al potro Gran Andrés, con la conducción de “El General del Zulia” Jaime “Pocho” Lugo y recordemos que su última victoria fue descalificada y por ende quedó retirado por la Junta de Comisarios del INH por el sobrepeso del jockey Jaime Lugo Jr.

-Este caballo nos gusta mucho para obtener victoria este domingo. Anda muy bien y con el favor de Dios estará en el tope del marcador.

Datos para el 5y6: La Rinconada

Cierras tus compromisos en la séptima del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional con la yegua Aguamarina, montada por el látigo Cristián Piguave.

-Esperamos mejoría para esta yegua y con el favor de Dios para seguir haciendo la campaña pistera.

Antes de culminar la entrevista, Rivas envió este mensaje para la afición hípica: Muchas gracias a Meridiano Web, buena suerte y sigan apoyando el 5y6 que es lo nuestro.