Inés María Calero impacta por su cambio de look a los 56 años

La sonrisa de la artista enamoró a sus seguidores, quienes la halagaron por lucir tan bien 

Por

Elvis González
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 03:35 pm
Inés María Calero / Cortesía
Inés María Calero / Cortesía
La Miss Venezuela 1987 y actriz, Inés María Calero, presumió en su perfil de Instagram el cambio de look que se ha realizado, para comenzar el 2026 con buen pie.

Un bonito cambio

La criolla se mantuvo fiel a su tono de años, pero más intenso y con un corte fresco, que le da un toque único y diferente.

En la intimidad de su carro la 3ra finalista del Miss Universo, se ha mostrado sonriente con su cambio realizado por el estilista Mariano Oporto, en Miami, Estados Unidos.

"Así de sencilla, sin pausa y sin prisa, pero siempre brillando. Soy mi amada Inés María Calero", ha escrito en el pie de foto de Instagram.

La conocida "Piernona", hoy lleva una vida repleta de amor con su esposo, con quién contrajo nupcias en diciembre del 2024.

Mucha felicidad

Los esposos viven de viajes, cenas y pasando momentos increíbles en su casa.

Igualmente, el amor por sus hijos Jonathan y Estefanía Moly, y sus tres nietos, llenan a Calero.

La criolla es una prueba del corazón lleno de felicidad, sintiéndose plena y siempre abierta a realizarse cambios para bien.

Viernes 09 de Enero de 2026
