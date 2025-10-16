Jonathan Moly recibió la ciudadanía estadounidense y así reaccionó Inés María Calero

Suscríbete a nuestros canales

El hogar del cantante Jonathan Moly está de fiesta, por haber recibido el miércoles 15 de octubre la ciudadanía estadounidense. A través de Instagram Inés María Calero, madre del intérprete, compartió un video cargado de amor, cariño y felicitaciones a su retoño mayor por un nuevo logro.

Una madre llena de orgullo

La Miss Venezuela 1987 que siempre ha estado al lado de su hijo apoyándolo en su exitosa carrera en la música, escribió un mensaje de orgullo, por el nuevo paso de Jonathan, quien en los últimos meses ha estado de viaje en diversos países como Perú y Polonia, para dar conciertos.

“Te vi crecer, soñar y alcanzar metas con nobleza y mucho esfuerzo mi amor. Jonathan Moly así como me llenó el alma verte graduarte, hoy me hace feliz verte cumplir otro sueño: ser Ciudadano Americano”, escribió la rubia.

Ambos lucieron muy sonrientes y elegantes en las afuera del servicio de migración de Miami, donde el intérprete de “Sayonara”, llenó a su progenitora de besos y abrazos.

Calero, quien se casó el año pasado, acompañó el clip con la popular canción “Bort in the USA”, de Bruce Springsteen.

Muy unidos

La 3ra finalista del Miss Universo 1987 celebrado en Singapur, siempre ha sido una madre muy entregada con su dos hijos, Jonathan y Estefanía.

Se le ha visto en shows, presentaciones, entrevistas y proyectos con su hijo, fruto de su amor con el merenguero Miguel Moly.

Ahora es abuela de tres pequeñitos llamados Luka, Nick y Erik, a quien llena de amor.