Jonathan Moly revela los traumas que le causo su padre Miguel Moly

El cantante y compositor venezolano Jonathan Moly habló de los momentos difíciles que vivió en su infancia por la conducta de su padre, el merenguero Miguel Moly. Durante el pódcast “Suegro VS Yerno”, el artista le confesó a su progenitor que lleva un recuerdo lo ha marcado hasta hoy, como uno de los más terribles.

En la conversación padre e hijo se sinceraron sobre lo mucho que se parecen en el tipo de música que hacen y el estilo que tienen para moverse en el escenario. Sin embargo, en la parte humana Jonathan considera que es totalmente diferente.

Dure recuerdo de Jonathan

El intérprete de “Sayonara”, comentó que tiene muchas cosas guardadas en su corazón que lo perturban, como una vez que su padre llegó volado al apartamento que tenía en El Rosa, e intento lanzarse al vació.

A lo que Jonathan gritaba con desespero y angustia que no se lanzará. “Era diez pisos para abajo, y Miguel sacó medio cuerpo para abajo, y decía molesto: ‘Me voy a tirar de esta mierd*’ Yo, ahora como padre no quiero que mi hijo viva ese problema”, comentó el artista.

La cara de Miguel era de seriedad y atento escuchando lo que decía Jonathan sobre los problemas y momentos del pasado, cuando aún vivía con la Miss Venezuela 1987 Inés María Calero.

La familia estable de Jonathan

El cantautor de 32 años fue muy claro en decir que desde que se convirtió en padre en el año 2019 con la llegada de Luka, ha llevado una vida tranquila y de ejemplo para su pequeño.

Moly tiene otros dos retoños llamados Nick y Erik, fruto de su amor con la modelo Andrea Villaroel.