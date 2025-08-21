Jonathan Moly tiene acalorada pelea con su suegro: "No me hablas así"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor venezolano Jonathan Moly ha utilizado su perfil de Instagram, para compartir un video sosteniendo un fuerte altercado con el padre de su esposa Andrea Villaroel. El señor Pedro reclamó al intérprete el estar agarrando a su hija de manera indebida en público.

Verdad o mentira

Jonathan estaba en su casa de Miami, cuando el señor llegó molesto a reclamarle, aunque intentó calmarlo, Pedro estaba bastante alterado y expresando palabras fuertes.

“Mira chama déjate la cosa con la manoseadora de Andrea en Público. Jonathan te lo estoy diciendo déjate de eso, porque me voy a molestar. Todo tiene su momento, y saben que me voy”, dijo molesto.

Aunque Andrea también intentó calmar a su progenitor, no fue posible, hasta el punto de irse extremadamente enojado. Los seguidores comenzaron a escribir mensajes de si es una broma de los tres, o realmente están teniendo problemas familiares.

“Eso es de verdad? O de mentira no entiendo”, “Muchas malas palabras para mi gusto”, “Como dejas que te hable así”, son algunas de las opiniones.

Trabajo juntos

Al final del clip aparece una entrevista de Jonathan y Pedro, en un pódcast que lleva por nombre “Suegro Vs Yerno”, por lo que todo podría ser una parodia para el proyecto juntos.

Afirmaron que el pódcast saldrá este jueves 21 de agosto a través de YouTube.