Candidata del Miss Venezuela se cayó en los ensayos

A solo días de la gran final del Miss Venezuela Universo 2025 los preparativos y ensayos están más intensos que nunca. En un reciente ensayo la candidata del estado Mérida, Milena Paola Soto, sufrió una caída, que le afectó un tobillo.

A través del canal de YouTube oficial del certamen, postearon un video del delicado momento que vivió la belleza cuando practicaba el opening de la gala final, pautada para el próximo jueves 4 de diciembre en el salón Espacios, del Centro Comercial Líder.

Detalles del incidente

Milena estaba cantando el icónico himno del certamen más importante del país, cuando se dobló el tobillo que le causó mucho dolor.

La belleza recibió ayuda de especialistas. “Tengo muy inflamado los tendones y tengo que guardar reposo por hoy. No puedo afincar el pie, tengo que estar sentada y todas mis compañeras están ensayando”, dijo a la cámara.

Sentada en una silla, la modelo veía como transcurría el ensayo, dirigido por el coreógrafo y productor de Venevisión, Brian Urea.

Mejoría de Milena

Hoy la candidata del estado andino se encuentra totalmente recuperada, mostrando su fuerza el jueves 27 de noviembre en la competencia preliminar transmitida por Venevisión.

Torres desfiló en traje de baño y gala, para el jurado calificador quienes el próximo jueves deberán elegir quién será la criolla que nos representará en el Miss Universo 2026 que se realizará en San Juan, Puerto Rico.