Heli García Jr. decisivo: "Si parte con ellas este domingo en La Rinconada estoy seguro que vamos a decidir"

El conocido entrenador Heli García Jr. volverá a ser protagonista en la reunión dominical de este domingo. García estará presente con tres yeguas inscritas en el circuito del 5y6 nacional, en el marco de la décima tercera fecha del tercer meeting y la reunión 46 del año 2025.

Buena Partida: La Rinconada Yegua Entrenador

El equipo de Meridiano Web se trasladó hasta las instalaciones del Hipódromo La Rinconada y logró conversar con el trainer, quien ofreció una explicación detallada y muy clara sobre las opciones de cada una de sus presentadas.

La primera yegua a ensillar es la rendidora Victoria de Oro a la altura de la tercera válida dominical.

- Les recomiendo incluir a esta yegua en sus combinaciones del 5y6, especialmente porque se trata de una carrera muy pareja. No obstante, es fundamental que la acompañen con sus principales rivales, que son Essential White y Lady Rocket.

Luego en la quinta válida en yunta nuevamente con Yonkleiver Díaz, tiene en la nómina a la yegua Amor Prohibido que regresa luego de 56 días sin correr.

- Ella es una yegua que ha mostrado una clara mejoría en sus últimas actuaciones. Para esta ocasión, nuestro principal enfoque es ligar que parta correctamente; si logra hacerlo de esa manera, estoy seguro de que decidirá la carrera.

Reunión 46: Presentados Entrevista 5y6 nacional

Cierras en la sexta válida con otra yegua que regresa a la pista luego de 91 días sin correr, Oklahoma.

- Esta es una yegua de velocidad; nuestra estrategia es que salga a correr entre las primeras desde el inicio. Para asegurar el 5y6, les sugiero que la incluyan en sus combinaciones, pero siempre respaldada por sus favoritas. Esto les permitirá asegurar la carrera y el anhelado cuadro, que de seguro pagará un dividendo extraordinario.