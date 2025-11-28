Hemirxon Medina: "La conozco muy bien al punto de ganarla en dos ocasiones, este domingo vamos a decidir"

Suscríbete a nuestros canales

Luego de cortar una racha adversa, el jinete profesional Hemirxon Medina se reencontró con el círculo de ganadores de La Rinconada. Este triunfo revitaliza su enfoque para afrontar de la mejor manera la próxima reunión dominical de carreras.

Meridiano Web: Carreras en Vivo La Rinconada Jinete

La mañana de este viernes, el pupilo de Ramón García (Padre) sostuvo una amena conversación con el equipo de Meridiano Web. Medina fue muy claro al analizar las opciones de sus dos compromisos, ejemplares que parecen ser piezas claves a la hora de estructurar el 5y6 nacional.

“Buenos días saludos a toda la gente de Gaceta Hípica”

La primera monta es por intermedio de la yegua Essencial White del trainer Henry Trujillo.

- Sí, a esta yegua la conozco a la perfección. He tenido múltiples oportunidades de montarla e incluso hemos conquistado la victoria en dos ocasiones. Estoy muy contento de que regrese a mis manos. Con un poco de suerte y en el nombre de Dios, confío en que estaremos decidiendo la carrera con ella.

Compromisos: 5y6 nacional Reunión 46 Datos La Rinconada

Luego en la carrera de los acumulados corres a la yegua Sicarigua del preparador José Sánchez.

- Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda el entrenador Sánchez con su yegua. La ejemplar anda excelente por cancha y les aseguro que correrá muy bien. Por eso, les recomiendo encarecidamente que no la olviden a la hora de armar sus combinaciones.

No olviden sellar el 5y6 y vengan este domingo a disfrutar de las carreras.