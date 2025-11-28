Larry Mejías: “La idea es que todo nos salga de la mejor manera con estos compromisos en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica siempre espera con gran interés las entrevistas realizadas por el equipo de Meridiano Web, especialmente cuando estas son alusivas a las montas que tendrán los profesionales dentro del vibrante juego del 5y6 nacional.

Larry Mejías: La Rinconada Montas 5y6 nacional

En este contexto, la mañana de este viernes también se hizo presente otro de los buenos jinetes del patio, Larry Mejías. El jinete, quien es un fiel colaborador de nuestro equipo y viene de obtener una victoria destacada la pasada semana, conversó sobre sus dos (2) compromisos específicos para la jornada dominical, donde ofreció claves importantes para los apostadores.

"¡Buenos días! Un saludo muy especial a toda esa gran afición que nos sigue y nos brinda su apoyo incondicional semana tras semana. Les envío un gran abrazo y muchas bendiciones."

Tu primera monta es una ejemplar que ya conoces, la tordilla Majestic Shot, que regresa a tus manos. ¿Cómo la sientes para esta nueva oportunidad?

-Esta yegua la conozco, una carrera pareja al ser de cuatroañeras perdedoras y esperamos que todo salga de la mejor manera con ella.

(En esta carrera la monta fue de parte de Larry Mejías)

Luego en la sexta válida, prueba de cierre tu segundo compromiso es con Mística pupila también de Rohendy Gámez.

- Efectivamente, esta yegua pertenece al mismo entrenador. Si bien no he tenido la oportunidad de trabajarla personalmente, ya que esa labor la realiza el traqueador del equipo, su desempeño en cancha ha sido muy satisfactorio. Esperamos realizar una muy buena carrera con ella.