El reto impresionante: La estadística que pone a prueba a la importada Tiz Erin en La Rinconada

La pasión de las carreras de caballos une a los venezolanos en cada rincón del país. Para muchos, los purasangres representan no solo un deporte, sino una tradición rica y emocionante que despierta el fervor de los aficionados cada semana.

Los entusiastas del hipismo esperan con ansias cada evento; se preparan para formular su popular "cuadrito" de 5y6, una jugada que puede transformar la experiencia de ver una carrera en una emocionante oportunidad de ganar.

Esta semana, el atractivo resulta aún mayor. Las autoridades hípicas de La Rinconada establecieron un premio de $1.250.000 para el cuadro único que acierte a los seis ganadores, lo que añade un nivel extra de emoción y competencia. Sin duda, el hipismo es una celebración de la destreza equina y la estrategia. Mantiene a los venezolanos al borde de sus asientos, esperando que sus seleccionados crucen la meta en primer lugar.

La Última Válida: Trece Candidatas y una posible fija La Rinconada

La sexta válida es la carrera de cierre que todos quieren ganar. Esta semana será clave para quienes aspiran a "pegar" los seis de la fama. Un total de 13 yeguas, entre nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carrera, se darán la partida en un recorrido de 1.200 metros.

Con el número 07 en la gualdrapa se presenta la castaña importada de cinco años, Tiz Erin. Esta hija de Tiznow en Anita Partner por Majestic Warrior ostenta una campaña general de 16 actuaciones para un triunfo.

Un Dato para Considerar: La Sequía de Tiz Erin

Como primer dato interesante, el ejemplar que presenta el entrenador Pedro Coronil no obtiene una victoria desde el pasado primero de septiembre del 2024 en esa ocasión los hizo en el óvalo Gulfstream Park, lo que representa un año sin ganar.

Ojo: Si bien esa victoria fue en Estados Unidos, la yegua importada debutó en La Rinconada y, casualmente, fue en una última válida, donde arribó en el cuarto lugar. Para esta ocasión nuevamente en la silla se encuentra Jaime Lugo que viene de montar y ya lo conoce, y nuevamente debe soportar el hándicap de 56 kilos.

Datos de carrera: Carreras en Vivo La Rinconada

Un dato estadístico no menos importante entra en el análisis de este compromiso: En lo que va de año, veintitrés (23) ejemplares se retiraron por Hemorragia Pulmonar, pero solo cuatro (4) consiguieron una victoria en su siguiente presentacion.

Esto arroja una efectividad de apenas el 18% para ejemplares que enfrentan esta situación.

Es crucial recordar que Tiz Erin (Usa) se disponía a correr el pasado 19 de octubre del presente año y fue retirada de la competencia precisamente por presentar dicha condición.

Es fundamental que, al realizar sus diferentes combinaciones, tome en cuenta estos datos para evitar posibles errores y orientarse hacia un potencial ganador de la tarde dominical. ¿Podrá Tiz Erin (Usa) alzarse con la victoria? ¿Logrará superar os problemas físicos ? ¡Lo descubriremos pronto!