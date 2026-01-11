Águilas encamina el duelo ante Magallanes con este increíble rally en el primer inning

Suscríbete a nuestros canales

Después de uno de los mejores regresos en una temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes están repitiendo el mal inicio y están encaminados a su cuarta derrota de forma consecutiva, tras ser víctimas de un increíble rally de las Águilas del Zulia en el mismo primer capítulo.

El desafío en el estadio Luis Aparicio El Grande marcha parcialmente 10 carreras por 0 a favor de los locales y todas las carreras la fabricaron en el tramo inicial del compromiso.

Águilas madrugó el pitcheo de Magallanes:

A pesar de que los "Turcos" abrieron el encuentro con una de sus mejores armas en la rotación, el zurdo bigleaguer José Suárez, este lanzador no pudo sacar ni un solo out y permitió seis rayitas, antes de ser sustituido.

Jefferson Medina tampoco retiró a ningún oponente y Luis Martínez entró a tratar de "apagar el fuego", pero ocurrió todo lo contrario. El derecho fue víctima de un enorme grand slam de Brainer Bonaci que selló la impresionante seguidilla de 10 anotaciones en el capítulo inicial contra la novena "Filibustera".