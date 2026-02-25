¡Firme en su postura! La UEFA rechaza la apelación del Benfica

Suscríbete a nuestros canales

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha reafirmado su postura de "tolerancia cero" ante comportamientos discriminatorios.

El organismo europeo rechazó este miércoles la apelación de urgencia presentada por el Benfica, confirmando que el atacante argentino Gianluca Prestianni no podrá participar en el partido de vuelta de los play-offs de la Champions League contra el Real Madrid.

A pesar de haber viajado con la expedición lusa a la capital española con la esperanza de un "giro administrativo" de último minuto, el jugador de 20 años deberá ver el encuentro desde la grada del Santiago Bernabéu.

La investigación continúa

La sanción provisional surge tras el polémico encuentro de ida en el Estádio da Luz, donde se activó el protocolo antirracismo de la UEFA.

Vinícius Jr. acusó formalmente a Prestianni de proferir insultos racistas tras el gol del conjunto blanco. El brasileño contó con el respaldo de Kylian Mbappé como testigo de los hechos.

El club portugués ha mantenido una defensa férrea de su jugador, calificando la sanción de "injusta" al no haber una resolución definitiva. Incluso publicaron vídeos para intentar demostrar que los jugadores del Madrid estaban demasiado lejos para escuchar el intercambio.

De hecho, la inclusión de Prestianni en el avión a Madrid fue vista como un gesto de respaldo institucional por parte de Rui Costa, presidente del Benfica, quien afirmó creer ciegamente en la inocencia del joven extremo.

Duro golpe al Benfica

Con esta decisión, la UEFA envía un mensaje contundente antes del pitazo inicial. La suspensión es de carácter provisional mientras la Comisión de Ética y Disciplina completa la investigación técnica.

La ausencia de Gianluca Prestianni supone un golpe táctico para el esquema de José Mourinho, que pierde a una de sus piezas más desequilibrantes para intentar remontar el 1-0 global en un escenario tan imponente como el Bernabéu.