Champions League: Real Madrid prepara contundente mensaje ante Benfica

El templo del Real Madrid se prepara para la vuelta de los dieciseisavos de Final de la Champions con mensaje incluido al Benfica

Por

Jeferson Palacin
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 10:29 am
Estadio Santiago Bernabéu - Champions League - Meridiano
Real Madrid está totalmente preparado para afrontar la vuelta de los 1/16 de Final de la Champions League. El equipo español recibe en el Santiago Bernabéu al Benfica. Un duelo marcado por el Caso Prestianni, que tendrá contundente mensaje para los portugueses.

El club español enviará una señal rotunda al mundo del fútbol con las consignas: 'No al racismo' y 'Respect' en sus tribunas. El famoso tifo que se presenta en los estadios, esta vez tendrá un mensaje para eliminar la discriminación de cualquier índole de la Champions League.

El duelo ha sido declarado de alto riesgo debido a la llegada de 4,000 aficionados portugueses a la capital española. Con todas las entradas agotadas desde hace una semana, el Bernabéu registrará un lleno espectacular para decidir quién avanza a la siguiente fase eliminatoria.

Real Madrid vs Benfica: el juego más esperado de los dieciseisavos de Final de la Champions League

Desde que salió el cruce entre Real Madrid vs Benfica se pensó en dos cosas: primero la revancha tras el 3-2 en Portugal en la última fecha de la liguilla de la Champions. La segunda, la vuelta de José Mourinho al Santiago Bernabéu. Sin embargo, el juego tomó otra dimensión.

Los ocurrido hace una semana en el Estadio Da Luz en Lisboa, donde presuntamente Gianluca Prestianni dirigió comentarios racistas hacia Vinicius Jr le dio otro semblante al encuentro. Ahora en Madrid hay una tensión muy alta por ver como se resuelve la eliminatoria.

La expectación mediática es total, contando con más de 240 periodistas acreditados y 31 posiciones de televisión internacional. Los ojos del planeta estarán sobre Madrid, no solo por el resultado deportivo; además por el contundente gesto institucional que dará la vuelta al mundo.

Kylian Mbappé fuera del duelo contra Benfica

Kylian Mbappé no estará en la vuelta contra el Benfica por los 1/16 de Final de la Champions League. El francés arrastra fuertes molestias en su rodilla que le han impedido estar al 100% de su capacidad física. Ahora le tocará parar y la idea es volver en al menos 2 semanas.

