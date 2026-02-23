Vinicius Jr. vuelve a brillar con el Real Madrid tras llegada de Arbeloa

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr. no gozaba de su mejor momento bajo la tutela de Xabi Alonso, tanto así que llegó a acaparar miradas sobre una posible salida del Real Madrid. Después de la destitución del dirigente español, el brasileño ha recuperado la sonrisa y se consolidado nuevamente como una figura vital en la presente temporada ahora con las directrices de Álvaro Arbeloa.

Su brillo en sus presentaciones se percibe en la grada, en el césped y, sobre todo, en su expresión. El brasileño vuelve a sonreír, a encarar y a decidir partidos, y en este 2026 ha explotado futbolísticamente hasta el punto de que los merengues vuelve a girar alrededor de su talento desbordante.

Los números respaldan su resurgir, aunque no cuentan toda la historia: suma 12 goles y 11 asistencias en la temporada. Lo más significativo es el momento en que llegaron. Desde enero ha firmado nueve participaciones directas en gol —siete tantos y dos asistencias—, según la información de Marca, pasando de ser foco de dudas a recuperar su condición de factor diferencial en el ataque blanco.

Vinicius Jr. recupera protagonismo en el Real Madrid

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo marcó un punto de inflexión, al igual que la pitada del Bernabéu tras la debacle copera. En nueve partidos bajo su dirección, con la ausencia en Mestalla por sanción, Vinícius ha anotado seis goles, los mismos que había repartido en 27 encuentros con Xabi Alonso.

Solo en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona se vio antes un destello de su mejor versión, aunque entonces resultó insuficiente. Con la mejor versión del atacante en la parte complementaria de la temporada, los madridistas se encuentran a la caza por la cima en La Liga y a un paso de aterrizar a los Octavos de final en la UEFA Champions League, siendo esas los títulos más importantes que tienen en la mira.