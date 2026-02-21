Se reveló la declaración de Prestianni y el presunto insulto que habría dicho a Vinicius

Suscríbete a nuestros canales

La novela de lo ocurrido entre Vinicius Jr y Gianluca Prestianni continúa. El nuevo episodio de la historia está relacionado con su testificación ante la UEFA, en medio de la investigación por supuesto comentario racista al brasilero durante el partido de ida Benfica-Madrid en los playoffs de la Champions League.

El medio en traer al ruedo la presunta declaración del argentino fue ESPN, que apunta que fuentes de este medio revelaron la versión contada por el futbolista del equipo portugués.

La información habría sido trasladada al periodista Bruno Andrade de ESPN, que señala que el argentino, de 20 años de edad, reconoció a las autoridades haber proferido un insulto al delantero merengue, aunque no el denunciado por el atacante madridista.

¿Qué insulto expresó Prestianni a Vinicius?

En los hechos comentados por Andrade, Prestianni habría dedicado a 'Vini' una ofensa, pero no racista, sino más bien con un insulto anti-gay: "mar$co%", en lugar de la palabra "mono".

Ahora bien, la versión del futbolista del cuadro rojo y blanco no lo salvaría de un castigo al momento de las definiciones en la UEFA, justamente porque también existe un marco regulatorio para comentarios presuntamente xenófobos.

Solo basta repasar el artículo 14 del reglamento disciplinario de la UEFA, que establece un castigo tanto para los insultos racistas, así como para expresiones anti-gay es el mismo: "Cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de la piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada".

En medio de todo, la versión de Prestianni se ajusta a la que Aurélien Tchouaméni apuntó luego del partido, aduciendo haber recibido esa explicación del argentino, mientras Mbappé secundó la versión de Vinicius.