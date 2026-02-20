Así se juegan las semifinales de la Copa del Rey 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 21 de febrero, la Copa del Rey de Baloncesto 2026 sigue por Meridiano Televisión. Se definen a los finalistas tras unos cuartos de final que dejaron claro que en este torneo nadie regala nada.

Con el Real Madrid y el Barcelona cumpliendo los pronósticos, pero con un Baskonia y un Valencia Basket listos para dar el zarpazo, las semifinales prometen ser épicas.

Valencia Basket vs Real Madrid

El anfitrión contra el "Rey de Copas". El Valencia Basket de Pedro Martínez llega tras superar al Joventut (95-84) con una exhibición del dominicano Jean Montero. Sin embargo, enfrente tendrán al Real Madrid de Sergio Scariolo, que pasó por encima del Unicaja con un contundente 100-70.

La gran pregunta es si ¿Podrá la defensa taronja frenar el vendaval ofensivo de un Madrid ? El apoyo de las 15.600 personas en el Roig Arena será el jugador número seis para los locales.

Kosner Baskonia vs. Barcelona

Duelo de gigantes azulgranas. El Baskonia llega tras imponer su ritmo ante La Laguna Tenerife (91-81), liderado por el máximo anotador de la liga, Timothé Luwawu-Cabarrot. Se medirán a un Barça que sufrió hasta el último minuto para eliminar al UCAM Murcia (91-85), gracias a la aparición providencial de Kevin Punter y Willy Hernangómez.

Una clave en el compromiso será quién tenga el control del tempo. El Baskonia querrá correr, mientras que el Barça de Xavi Pascual intentará llevar el juego al poste bajo para aprovechar la veteranía de Jan Vesely.

Horarios de los juegos

Para todos los fanáticos del baloncesto en tierras venezolanas los horarios para sintonizar los encuentros:

Primera Semifinal: 1:00 PM (Hora de Venezuela)

Segunda Semifinal: 4:00 PM (Hora de Venezuela)

Y recuerda que todos los partidos de estas semifinales y la gran final de la Copa del Rey 2026 podrás disfrutarlos en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.