La Copa del Rey el torneo que le falta a Pedro Martínez ¿Podrá hacerlo en casa?

El equipo anfitrión ha cumplido con el primer paso. Tras vencer al Asisa Joventut por 95-84, el Valencia Basket se cita este sábado, 21 de febrero, en las semifinales de la Copa del Rey, donde deberá medirse al Real Madrid. Para Pedro Martínez, esta será su tercera aparición en dicha instancia, consolidando una trayectoria histórica en la competición.

El técnico de 64 años ya sabe lo que es hacer historia: en 2013 llevó al Gran Canaria a sus primeras semis, y en 2017, ya con el sello taronja, se quedó a un suspiro del título en una final de infarto ante el Real Madrid.

Sin embargo, el reto actual es distinto. Por primera vez, Martínez dirige al anfitrión y debe enfrentarse a la "maldición local" que persigue al equipo desde 2003, cuando el entonces Pamesa Valencia cayó en semis ante el TAU Cerámica.

