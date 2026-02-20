Copa del Rey Baloncesto

La Copa del Rey el torneo que le falta a Pedro Martínez ¿Podrá hacerlo en casa?

Pedro Martínez y el Valencia Basket rompen el hielo en la Copa 2026

Iván Holguín
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12:00 pm
El equipo anfitrión ha cumplido con el primer paso. Tras vencer al Asisa Joventut por 95-84, el Valencia Basket se cita este sábado, 21 de febrero, en las semifinales de la Copa del Rey, donde deberá medirse al Real Madrid. Para Pedro Martínez, esta será su tercera aparición en dicha instancia, consolidando una trayectoria histórica en la competición.

El técnico de 64 años ya sabe lo que es hacer historia: en 2013 llevó al Gran Canaria a sus primeras semis, y en 2017, ya con el sello taronja, se quedó a un suspiro del título en una final de infarto ante el Real Madrid.

Sin embargo, el reto actual es distinto. Por primera vez, Martínez dirige al anfitrión y debe enfrentarse a la "maldición local" que persigue al equipo desde 2003, cuando el entonces Pamesa Valencia cayó en semis ante el TAU Cerámica.

Participaciones de Pedro Martínez en la Copa del Rey

Edición

Club

Resultado
1991 TDK Manresa Cuartos
1993 TDK Manresa Cuartos
2003 Auna Gran Canaria Cuartos
2005 Gran Canaria Cuartos
2008 Akasvayu Girona Cuartos
2011 Gran Canaria 2014 Cuartos
2013 Gran Canaria 2014 Semis
2014 Herbalife Gran Canaria Cuartos
2016 Valencia Basket Cuartos
2017 Valencia Basket Finalista
2018 Kirolbet Baskonia Cuartos
2022 BAXI Manresa Cuartos
2024 BAXI Manresa Cuartos
2025 Valencia Basket Cuartos
2026 Valencia Basket ¿Semis?

