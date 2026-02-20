¡Play Ball en el Bronx! Los Yankees revelan su primer lineup para el Spring Training 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con la energía renovada y la consigna de "que comiencen los juegos", los Yankees de Nueva York han hecho oficial su alineación titular para el encuentro de esta tarde frente a los Orioles de Baltimore. El manager Aaron Boone apuesta por una mezcla intrigante de figuras establecidas, rostros nuevos y prospectos que buscan sellar su boleto al roster del Día Inaugural.

El análisis de la alineación

El primer lineup de la primavera destaca por la presencia de piezas clave en el esquema defensivo y ofensivo: