¡Play Ball en el Bronx! Los Yankees revelan su primer lineup para el Spring Training 2026

Con la energía renovada y la consigna de "que comiencen los juegos", los Yankees de Nueva York han hecho oficial su alineación titular para el encuentro de esta tarde frente a los Orioles de Baltimore. El manager Aaron Boone apuesta por una mezcla intrigante de figuras establecidas, rostros nuevos y prospectos que buscan sellar su boleto al roster del Día Inaugural.
El análisis de la alineación
El primer lineup de la primavera destaca por la presencia de piezas clave en el esquema defensivo y ofensivo:
-
La batería: El joven Austin Wells (28) asume la receptoría para guiar desde el plato al derecho Emmanuel Rodríguez (76), quien tendrá la responsabilidad de abrir el encuentro desde la lomita.
-
El cuadro (Infield): Una de las mayores novedades es la presencia del panameño José Caballero (72) en las paradas cortas, acompañado por la explosividad de Jazz Chisholm Jr. (13) en la intermedia. Las esquinas estarán resguardadas por Amed Rosario (14) en la tercera base y el prospecto E. Martínez Jr. (91) en la inicial.
-
Los jardines (Outfield): El dominicano Marco Luciano (60) patrullará el jardín izquierdo, mientras que D. Ellis (70) y K. Corona (87) ocuparán el derecho y el central, respectivamente.
-
Bateador designado: El veterano Gary Sánchez (29) regresa a los planes del equipo como DH, buscando aportar el poder que lo caracteriza.