Atención: Fleet Street sella su favoritismo para la cita dominical con un remate impecable

El día domingo 22 de febrero despediremos precisamente el segundo mes del año y en esta ocasión se va a desarrollar la novena reunión del primer meeting en el hipódromo La Rinconada, la cual presenta una cartelera de 11 emocionantes competencias, entre ellas la Condicional Especial.

Fleet Street: Importada Condicional Especial R09 La Rinconada Datos Hípicos

Justamente, en la quinta del programa, se va a efectuar justamente el plato fuerte de la jornada dominical que es la Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años ganadoras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros y cuenta con una nómina de 10 participantes inscritas.

De estas competidoras se encuentra inscrita la importada Fleet Street (USA) (número 2), cuenta con la monta del jinete Jhonathan Aray y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone, además es primera favorita para Gaceta Hípica.

En cuanto a la campaña, la potra norteamericana lleva un total de 7 victorias en 15 presentaciones, tanto en los óvalos de Estados Unidos como en la arena caraqueña.

Reaparece luego de 70 días sin correr y en su última presentación del 14 de diciembre se llevó la victoria con 2 cuerpos de ventajas en el Primer Clásico Balsamino Moreira (GI), al dejar crono de 72.1 para el mismo trayecto de los 1.200 metros.

Ajuste: La Rinconada Condicional Especial

El miércoles 18 de febrero la pupila importada de Uzcátegui salió del aparato y ajustó: 16 29,4 42,2 (600MTS) (EP) 55 2P 69,3/ 84,4// CONTENIDA, POR CENTRO DE CANCHA con remate de 12’’3, publicado por la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

