Haydeé Balza cumplió 78 años, la mujer más sexy del cine y la televisión de los años 70

El martes 17 de febrero cumplió 78 años la actriz venezolana Haydeé Balza. Aquella belleza que conquistó al país con una sensualidad única y en telenovelas como “Una muchacha llamada Milagros”, de 1973 y escrita por Delia Fiallo.

Recuerdo en la televisión

La figura icónica en la época de oro de la televisión venezolana, recibió bonitos comentarios en redes sociales de páginas historiadoras del mundo del entretenimiento nacional. Resaltaron las producciones, obras de teatro y largometrajes que realizó en el cine nacional e internacional.

Entre las novelas más destacadas que Balza hizo destacan “La Usurpadora”, “Simplemente María”, “La Mujer Prohibida”, “Peregrina”, “Rafaela” y “Ciudad Bendita”.

Además, estuvo en la película “El pez que fuma”, del dramaturgo y director de cine venezolano Román Chalbaud. La artista interpretó el personaje de Selva María, compartiendo pantalla con figuras como Hilda Vera, Miguel Ángel Landa y Orlando Urdaneta.

Desnudo en el cine

Haydeé también tuvo un personaje en la película “Cuando Quiero Llorar No Lloro”, en la que sin nada de pena y los tapujos de la época, se quitó la ropa, siendo uno de los desnudos más llamativos del cine venezolano.

El personaje y la escena la catapultaron como la actriz pionera de los desnudos en el cine nacional.

La vuelta al sol de la criolla, despertó comentarios de internautas y de grandes figuras de la televisión venezolana como Mirtha Pérez, quien escribió: “Feliz cumpleaños mi querida y recordada Haydee. Un abrazote”.

Hoy se encuentra retirada de la TV, ejerciendo su carrera de psicopedagoga en la gran Caracas, y realiza testimonios como cristiana evangélica.