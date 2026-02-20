Futbol

"Un veneno legal": Ryan Reynolds y la cruda honestidad tras el éxito del Wrexham AFC

Esta confesión de Reynolds sirve como una advertencia para otras celebridades que buscan incursionar en el deporte, dejando claro que, detrás de los documentales de éxito y las celebraciones en el campo, existe una realidad agotadora que no todos están preparados para enfrentar

Por

Eimy Carta
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12:16 pm
"Un veneno legal": Ryan Reynolds y la cruda honestidad tras el éxito del Wrexham AFC
Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una historia de superación digna de un guion de Hollywood para el Wrexham AFC, se ha convertido en una montaña rusa emocional y financiera para su copropietario, Ryan Reynolds. En una reciente intervención, el actor canadiense dejó de lado el carisma que lo caracteriza para ofrecer una visión brutalmente honesta sobre la realidad de gestionar un club de fútbol profesional.

La adicción al "viaje infernal"

Para Reynolds, la experiencia de rescatar a uno de los clubes más antiguos del mundo ha cruzado la línea de lo profesional para convertirse en algo visceral. El actor no dudó en calificar al fútbol como un "veneno legal" y un "viaje infernal", describiendo una relación de amor-odio con la institución galesa.

"Ser dueño de un club es emocionalmente agotador, financieramente tonto y completamente adictivo", confesó Reynolds.

Una obsesión con doble filo

Bajo la gestión de Reynolds y su socio Rob McElhenney, el Wrexham ha experimentado un ascenso meteórico en términos de popularidad global y rendimiento deportivo. Sin embargo, este éxito tiene un costo personal que el protagonista de Deadpool empieza a cuestionar públicamente.

A pesar de los logros alcanzados en el Racecourse Ground, Reynolds admitió una lucha interna constante: "Estoy obsesionado con Wrexham, aunque una parte de mí desearía no haberme involucrado".

El factor financiero vs. el emocional

Las palabras del actor ponen de relieve la cara oculta de la propiedad deportiva:

  • El desgaste emocional: La presión por los resultados y el vínculo con la comunidad local generan una carga difícil de gestionar.

  • La insensatez financiera: A diferencia de otros negocios, el fútbol suele ser un pozo sin fondo de gastos donde el retorno de inversión rara vez es monetario.

  • La naturaleza adictiva: A pesar del arrepentimiento parcial, la pasión por el juego mantiene a los propietarios atados a la estructura del club.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada
Viernes 20 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol