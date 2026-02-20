MLB: Mira los venezolanos que participarán en Spring Training con San Francisco Giants

Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros venezolanos buscan abrirse paso en los entrenamientos de primavera con los San Francisco Giants de cara a la temporada MLB 2026. Liderados por Luis Arráez, un total de ocho figuras criollos intentarán ganarse un puesto con la franquicia de la Liga Nacional para el Opening Day, que está pautado para el próximo miércoles 25 de marzo contra New York Yankees.

Entre los posibles esterales y que tienen un lugar asegurado en el roster de 40 jugadores, el relevista José Butto apunta a integrar el bullpen, mientras que el receptor Jesús Rodríguez podría dar la sorpresa como opción de respaldo si logra convencer al cuerpo técnico. Por su parte, Arráez perfila como segunda base (2B), aportando contacto y consistencia ofensiva, luego de llegar a un acuerdo por un año y 12 millones de dólares.

En tanto, Luis Matos y Bericotto tendrán la misión de impresionar durante el Spring Training para ser considerados en el roster final. Su rendimiento en los juegos de exhibición será clave para definir si inician la temporada en el equipo grande o continúan su desarrollo en ligas menores.

Venezolanos en el Spring Training con San Francisco