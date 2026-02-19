MLB: Ranger Suárez ya tiene fecha de debut con Boston en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Empieza la nueva aventura de Ranger Suárez en el beisbol de las Grandes Ligas. Luego de ocho años en Phillies de Filadelfia, el lanzador venezolano cambió de aires, al firmar un millonario contrato con Medias Rojas de Boston, para convertirse en pieza clave de una rotación que luce realmente espectacular en el papel.

El zurdo se reportó desde bien temprano con su nueva organización, y manifestó su emoción por emprender este nuevo capítulo en una de las franquicias más importantes y tradicionales de Las Mayores, y además, ya tiene fecha para su primera apertura en los entrenamientos primaverales.

Ranger Suárez tiene fecha de debut

Según informa el periodista Tyler Milliken, quien cubre al equipo patirrojo diariamente, Medias Rojas ya definió a sus abridores para estos primeros juegos de pretemporada en el Spring Training, y el próximo jueves 24 de febrero se dará el estreno del venezolano Ranger Suárez con su nuevo uniforme.

El oriundo de Pie de Cuesta se enfrentará a los Piratas de Pittsburgh, equipo ante el que la ha ido bien de por vida, al dejar efectividad de 2.25 en 44.0 innings de acción a lo largo de sus ocho campañas dentro del mejor beisbol del mundo. Un duelo que, sin duda alguna, despertará mucho interés entre los fanáticos beisboleros de nuestro país.