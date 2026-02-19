Alicia Machado revela sus favoritos para "La Casa de los famosos 2026"

Suscríbete a nuestros canales

El martes 17 de febrero comenzó por Telemundo “La Casa de los famosos”, con 21 participantes que buscan llevarse el maletín con los $200,000. Recientemente la Miss Universo y ganadora de la primera temporada del reality, Alicia Machado, habló de sus favoritos.

La belleza venezolana estuvo en el show de Telemundo “La mesa caliente”, nombrando a quiénes veían con posibilidades agradar a la audiencia que son los responsables de votar y elegir al gran ganador de la casa más importante de Latinoamérica.

Alicia y sus favoritos

La actriz y empresaria comentó que la villana de las telenovelas mexicanas Laura Zapata, es su gran favorita para llevarse la victoria.

Además, comentó que ayudó en que la media hermana de Thalía, aceptará estar en el show que lleva seis temporadas.

“Laura Zapata es mi gallo más fuerte, tuve un poco que ver en que aceptara estar ahí", dijo.

Otros destacados

La Machado también destacó a Eduardo Antonio, mejor conocido como “Divo de Placetas”, la Miss Universo 1991, Lupita Jones, Celinee Santos, Curvy Zelma y Kunno.

Las conductoras quedaron impactadas al no escuchar el nombre de Sergio Mayer, un fuerte rival en la casa, a lo que Alicia respondió.

“Él ya entró como un gran ganador, ya el estuvo en “La Casa de los famosos de México”, y no ganó, pero quedó prácticamente como ganador. Él es muy estratega y sabe como va el cuento, el poder está en la mente”, comentó.