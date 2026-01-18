Sergio Mayer pide justicia por las víctimas de Julio Iglesias

Suscríbete a nuestros canales

Sin medias tintas, el político y actor Sergio Mayer exigió justicia por las víctimas de Julio Iglesias, que denuncian agresión sexual mientras eran empleadas en su mansiones en República Dominicana y las Bahamas.

El exparticipante de La Casa de los Famosos fue tajante al decir que su respaldo siempre va dirigido a las víctimas sin importar de quien se trate. Además, advirtió que estas situaciones son comunes porque se normaliza en televisión abierta.

“Justicia para las víctimas, que se compruebe lo que están diciendo. Lamentablemente, ese tipo de acciones estaban normalizadas porque se hacían en televisión, abiertamente, estábamos acostumbrados a eso”, puntualizó.

Asimismo, pidió llegar hasta las últimas consecuencias con tal de aclarar los hechos y se haga justicia.

Julio Iglesias en problema por fuertes acusaciones

La polémica fue destapada por una investigación conjunta con el medio español El Diario y Univisión, responsable de hablar con las jóvenes que denunciaron los hechos ocurridos en 2021, cuando las mujeres tenían 22 y 28 años.

En respuesta a las acusaciones, Julio Iglesias se declaró inocente y negó haber faltado el respeto a alguna mujer en su vida. Por su parte, Miranda Rijnsburger, su esposa desde hace más de 30 años, le extendió su apoyo en un comentario.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, destacó el intérprete en un comunicado.