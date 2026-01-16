Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual contra sus exempleadas

Suscríbete a nuestros canales

El cantante español Julio Iglesias rompió el silencio sobre las acusaciones de abuso sexual a dos exempleadas en su villa de Punta Cana, República Dominicana. El intérprete de “Me va, me va”, utilizó su perfil de Instagram, para postear un mensaje asegurando que se trata de una difamación.

Acusaciones en contra del artista

En el documental “Detrás del paraíso: Dos mujeres acusan a Julio Iglesia de agresiones sexuales”, estrenado el lunes 12 de enero, las supuestas víctimas afirman que les pasó la lengua por sus zonas íntimas, penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales a ellas y otras trabajadoras.

El tema ha abierto un sinfín de opiniones en redes sociales de internautas, periodistas y hasta de la justicia española que se encuentra realizando investigaciones.

Julio cuenta su verdad

En el texto el padre de Enrique Iglesias, niega haber faltado el respeto a alguna mujer en su residencia, y que aún le quedan fuerzas para luchar por limpiar su imagen de acusaciones que tildó de maldad.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para seguir, para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan fuerte”, escribió.

Iglesias, también resaltó el cariño que muchas personas le han mostrado por la delicada situación que ha tomado mucha fuerza en los medios de comunicación de todo el mundo.

“Gracias por las palabras, lealtad y cariño. He sentido mucho consuelo en ellas”, finalizó el texto, posteado el jueves 15 de enero.

Reacción de su esposa

Miranda, esposa de Julio, no dudo en reaccionar al texto de su amado escribiendo: “A tu lado siempre”.