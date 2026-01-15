La vez que Julio Iglesias acosó a Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

Suscríbete a nuestros canales

Con las acusaciones de presunta agresión sexual de Julio Iglesias hacia jovencitas latinas, ha surgido el testimonio de Verónica Castro, cuando en 2022 contó haber sido acosada por el cantante español.

En una entrevista para la periodista Pati Chapoy a través del programa “Ventaneando”, la cantante y actriz mexicana relató un episodio desagradable con el intérprete “Lo mejor de tu vida”.

Todo ocurrió en la entrega de unos premios cuando Julio Iglesias se posó detrás de Verónica Castro y le agarró las nalgas sin su consentimiento, en el escenario estaban presentes otros artistas de alta trayectoria.

“Me agarró la nalga arriba de un escenario, había varios artistas y, entonces, era la entrega de unos premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre allí, estaba Julio Iglesias, se queda atracito de mí y de repente siento que alguien me agarra la pompa, y ´chin´, que meto un trancazo para atrás, porque dije ´el que haya sido, se lleva su trancazo´ y era Julio”, contó con mucha franqueza.

Sin embargo, la madre de Cristian Castro no se quedó de manos cruzadas y ante su reclamo el español le respondió: “No me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”, según relató.

Esta entrevista surge en medio de los señalamientos contra el cantante español y pone en la mira sus comportamientos frente a otras mujeres. Así como el testimonio de Castro, el público revivió el beso del artista con Thalía cuando ella tenía 25 años, y él le doblaba la edad.

Acusación contra Julio Iglesias

Los medios El Diario de España y Univisión Noticias de Estados Unidos fueron los encargados de divulgar la información suministrada por dos mujeres, quienes confirmaron haber sido víctimas de abuso sexual de Julio Iglesias.

"Él generaba un poder enorme en ti, que tenía que hacerlo sí o sí. Eran abusos sexuales y verbales, no solo conmigo, sino con muchas. No tenía la opción en decir que no. Era Julio Iglesias y yo era nadie", aseveró una de las jóvenes.

Las mujeres afirman tener documentos, fotografías, mensajes y evidencias de todo lo ocurrido en República Dominicana, Bahamas y España, donde al artista tiene villas, en especial en Punta Cana, a la cual llamaron como “La casita del terror”.

Entre las víctimas se encuentran jovencitas de nacionalidades como Venezuela, Colombia y Panamá. Hasta el momento el intérprete y su equipo han guardado silencio.