La MLBPA se prepara para lo peor: El cierre patronal parece inevitable

El director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA), Bruce Meyer, ha sido contundente: la probabilidad de un cierre patronal cuando expire el actual Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA) el próximo 1 de diciembre es extremadamente alta.

Según Meyer, el camino hacia un nuevo acuerdo parece estar bloqueado por la postura de los dueños de los equipos. "La liga prácticamente ya ha anunciado que habrá un cierre patronal", afirmó Meyer en declaraciones recogidas por Evan Petzold del Detroit Free Press. "Creo que el comisionado (Rob Manfred) prácticamente lo garantizó. Me sorprendería mucho que no lo hicieran cuando expire el contrato".

Negociaciones de "buena fe" tras el Día Inaugural

A pesar del pesimismo reinante, el sindicato no planea quedarse de brazos cruzados. Meyer adelantó que la MLBPA tiene la intención de sentarse a la mesa de negociaciones poco después de que inicie la presente temporada, buscando establecer un diálogo constructivo desde temprano.

"Si hay una manera de evitarlo y conseguir un acuerdo justo para los jugadores, siempre la buscaremos", aseguró el ejecutivo. Sin embargo, no ocultó la realidad de las expectativas internas: "La posibilidad de un cierre patronal al vencimiento del acuerdo es casi garantizada".

El límite salarial: El muro infranqueable

Uno de los puntos de fricción más críticos entre la oficina del comisionado y el sindicato sigue siendo la implementación de un límite salarial (Salary Cap). Mientras que los dueños lo ven como una herramienta de paridad económica, los jugadores lo consideran un ataque directo a su capacidad de mercado.

Meyer fue enfático al señalar que es poco probable que este punto sea aceptado por el gremio. "Nuestra postura es bastante clara. Este sindicato siempre ha opinado que un límite salarial es perjudicial para los jugadores. Por esa razón nos hemos opuesto históricamente y no veo ninguna razón para cambiar de opinión ahora".

El fantasma de 2021 vuelve a escena

La preocupación no es infundada. El mundo del béisbol aún recuerda las cicatrices del último conflicto laboral, que mantuvo las operaciones cerradas desde el 2 de diciembre de 2021 hasta el 10 de marzo de 2022. Aquel paro duró 99 días, retrasando los entrenamientos de primavera y el Día Inaugural, aunque afortunadamente se logró salvar la temporada regular completa de 162 juegos.

En esta ocasión, con las posturas tan distantes desde el inicio, el riesgo es que el conflicto escale antes de que se lance la primera bola de la temporada 2027. La estrategia de la MLBPA será buscar un equilibrio entre la firmeza económica y la protección del espectáculo, en un año donde el béisbol intenta consolidar su crecimiento global.