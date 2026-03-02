Conflicto en Oriente Medio obliga a FIBA a reprogramar las eliminatorias asiáticas

Suscríbete a nuestros canales

El clima de inestabilidad que sacude actualmente a Oriente Medio ha alcanzado las duelas internacionales. La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció este sábado la suspensión oficial de los partidos restantes en la región asiática, correspondientes a la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

La decisión se toma como medida preventiva tras los recientes ataques en la zona que han involucrado a Estados Unidos, Israel e Irán, alterando la logística y la seguridad necesaria para eventos deportivos de esta magnitud. Según el organismo, los cuatro encuentros afectados, repartidos en dos grupos, se reprogramarán para el mes de junio, coincidiendo con la tercera ventana clasificatoria.

Prioridad a la seguridad de las delegaciones

A través de un comunicado oficial, el ente rector del baloncesto mundial fue tajante sobre los motivos de la postergación.

"A la luz de los acontecimientos ocurridos hoy en la región, la FIBA ha decidido posponer todos los partidos de los Grupos C y D de los Clasificatorios Asiáticos que estaban programados para este lunes 2 de marzo", informó el organismo.

La medida busca salvaguardar no solo a los jugadores y cuerpos técnicos, sino también al personal arbitral y a los aficionados que planeaban asistir a los encuentros en ciudades que hoy se encuentran bajo alerta.

Partidos afectados y el nuevo calendario

La suspensión impacta directamente en la tabla de posiciones de dos sectores estratégicos en la ruta hacia Catar. En el Grupo C, los duelos que quedan en el aire son los de Irán vs. Siria e Irak vs. Jordania. Por su parte, en el Grupo D, se ven afectados los choques entre Líbano vs. India y el esperado enfrentamiento entre Catar y Arabia Saudí.

La FIBA detalló que la intención es mantener la equidad competitiva:

Nueva fecha: Finales de junio de 2026.

Sedes: Se mantendrán las sedes originales, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan para esa fecha.

Calendario: Un cronograma actualizado con horarios específicos será comunicado en las próximas semanas.

El reto del Mundial Catar 2027

Este aplazamiento añade presión a una fase clasificatoria que ya de por sí es exigente. Con Catar como país anfitrión del próximo mundial, la región asiática tiene una visibilidad histórica en este ciclo. Sin embargo, la logística deportiva vuelve a quedar supeditada a la realidad política, obligando a las selecciones nacionales a reestructurar sus planes de preparación física y táctica para el verano.

Por ahora, el baloncesto en Asia queda en un "tiempo muerto" forzado, a la espera de que la diplomacia y la paz permitan que el balón vuelva a rodar.