Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela lo da todo, pero es arrollada por Brasil

El Arena UniBH de Belo Horizonte albergó un duelo crucial por el Grupo C de las Eliminatorias de las Américas, donde Venezuela buscaba sorprender al todopoderoso combinado de Brasil. Al final, el marcador señaló un 94 a 84 para los amazónicos, quienes supieron aprovechar los errores del elenco vinotinto.

Una Venezuela muy errática

El primer cuarto fue de total dominio brasileño. El conjunto venezolano falló varios ataques y eso lo aprovecharon los de casa para sacar hasta 12 puntos de ventaja en su momento. Acá, Brasil cerró 28 a 17.

Pero las cosas cambiaron un poco en el segundo cuarto. Y es que las figuras de Edson Tovar y Edwin Mijares se crecieron con varios triples, algo que le permitió a Venezuela acercarse a solo cuatro unidades. El problema fue que sobre el cierre no estuvieron acertados y Brasil logró mantener su distancia. Esta vez los de casa lo ganaron 25 a 21.

Por su parte, el tercer cuarto fue muy similar al primero, con una selección brasileña aprovechando sus ataques, contrario a los venezolanos. El detalle aquí fue que los amazónicos tuvieron sus lagunas en ataque y eso lo aprovechó por momentos Venezuela. El parcial concluyó 19 a 19.

Ya en el último cuarto, tanto Venezuela como Brasil no estuvieron muy acertados con su ofensiva en los primeros cinco minutos de juego. Si bien los venezolanos no bajaron los brazos y siguieron atacando, al final los de casa metieron el juego en el congelador con varias ofensivas y algunos tiros libres. Aquí, Venezuela se impuso 27 a 22.

El próximo compromiso de la Selección de Venezuela en esta Segunda Ventana de los Clasificatorios FIBA 2027 será el próximo lunes, 2 de marzo, cuando se enfrenten a su similar de Chile.

Mejores anotadores de Venezuela

Edwin Mijares | 20 puntos

Edson Tovar | 11 puntos

Yeferson Guerra | 11 puntos

José Ascanio | 10 puntos

Mejores anotadores de Brasil